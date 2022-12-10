申皓瑋關懷盃監場當充電 秋訓後陳金鋒有留功課

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2022年第29屆關懷盃三級棒球錦標賽10日持續在台東進行，中華職棒富邦悍將隊野手申皓瑋（後排左藍衣者）擔任監場，今年第3度以職棒球員身分參賽，他笑說球員時期沒打過關懷盃，不知道這麼好玩。中央社記者謝靜雯攝 111年12月10日

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（中央社記者謝靜雯台東10日電）關懷盃棒球邀請賽，富邦悍將野手申皓瑋今天擔任監場，今年第3度以職棒球員身份參賽，他笑說球員時期沒打過關懷盃，不知道這麼好玩；秋訓結束後，悍將二軍總教練陳金鋒也有留功課給他。

第29屆關懷盃棒球邀請賽昨天在台東開打，今天起開始有職棒球員擔任監場，除了關心比賽狀況、幫忙整理場地外，也有「球星教室」跟小球員互動，提供小球員發問。

悍將隊申皓瑋、王詩聰今天搭擋監場，申皓瑋表示，過去少棒時期因為球隊原住民比例不足，沒有打過關懷盃、不知道關懷盃這麼好玩，可以看到職棒球員感覺很不一樣、感覺眼睛都會發亮。

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今年是申皓瑋以職棒球員身份第3度參加關懷盃，看完比賽後接受球員無厘頭發問，他笑說這個階段的球員一般都比較皮，打球的小朋友應該更皮，「剛剛他們在地上撿到檳榔還問是不是我的，教練都要很有耐心。」

結束秋訓後，除了參加關懷盃，也有針對身體強化安排訓練，申皓瑋也透露二軍總教練陳金鋒有留下功課，在攻擊面特別提醒，要注意手的位置、修正出棒的軌跡，也會讓打擊更廣角；到關懷盃看小朋友比賽，也當作放鬆充電，之後會開始訓練、備戰新球季。（編輯：屈享平）1111210