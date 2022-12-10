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關懷盃陳德丞完投又敲2安 教頭點名會玩球

2022/12/10 20:10
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（中央社記者謝靜雯台東10日電）關懷盃棒球賽台東縣豐田國小一日2勝，陳德丞今天投出1場完投勝，打擊2戰共敲2安，投打表現佳、潛力也備受看好，總教練鄭唐夫點名陳德丞聰明會玩球，陳德丞偶像是鈴木一朗。

第29屆關懷盃棒球邀請賽少棒組台東縣豐田國小今天首戰與新竹縣上館國小交手，豐田派出5年級投手陳德丞先發，總計投6局被敲5支安打、失掉1分，好投壓制率隊以6比1拿下勝利。

豐田今天第2場比賽與高雄市屏山國小交手，陳德丞先發打第一棒，打擊也有表現，1局率先敲出安打、盜上二壘，1局第2次打擊機會再敲出安打，連續跑出2次盜壘成功，也展現速度優勢，單場4打數敲出2支安打，跑出3次盜壘成功，豐田終場以14比3拿勝。

陳德丞潛力備受看好，總教練鄭唐夫稱讚，陳德丞球齡長，而且場上會動腦袋，很聰明、會玩球，遇到狀況不會亂掉緊張，也是球隊倚重戰力。

陳德丞自評今天打擊和投球表現都很好，但比起投球更喜歡打擊，「投得好有時候還是會被打安打，打擊才可以幫助球隊」；陳德丞因為在學校看到球隊練球覺得好玩，小學3年級開始加入棒球隊。

陳德丞家裡的陽台有自蓋打擊場，他表示回到家有時爸爸會拋球讓他練打，大概練習半個小時，偶像是鈴木一朗，「因為他的打擊很好」。（編輯：張芷瑄）1111210

#陳德丞
#鄭唐夫
#豐田
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