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馬傑森關懷盃勾回憶 學生時期想跟陳俊秀合照

2022/12/11 08:23（12/11 08:51 更新）
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樂天桃猿隊野手馬傑森（圖）首度以職棒球員身分參加關懷盃，看母校花蓮光復少棒打球，他說，學生時期對關懷盃回憶是想跟陳俊秀合照卻不敢、現在卻成隊友。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日
樂天桃猿隊野手馬傑森（圖）首度以職棒球員身分參加關懷盃，看母校花蓮光復少棒打球，他說，學生時期對關懷盃回憶是想跟陳俊秀合照卻不敢、現在卻成隊友。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日
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（中央社記者謝靜雯台東11日電）樂天桃猿隊野手馬傑森首度以職棒球員身分參加關懷盃，看母校花蓮光復少棒打球，小球員發問「要怎麼長高」；馬傑森學生時期對關懷盃回憶是想跟陳俊秀合照卻不敢、現在卻成隊友。

第29屆關懷盃棒球邀請賽在台東舉行，馬傑森學生時期打過5次關懷盃，今年首度以職棒球員身分參加，擔任比賽監場，昨天也有看母校花蓮光復國小比賽，帶隊教練還是當時的教練陳龍正。

「教練看到我就問我怎麼變這麼高」，馬傑森說，陳龍正教練從以前就蠻好的、也不會揍人，許久沒有看到母校光復少棒比賽，馬傑森笑說：「我小時也是這樣，蠻可愛的，但我們那時候比較強一點點。」

關懷盃賽後都會安排球星棒球教室，馬傑森說有小球員發問「要怎麼長高」，他也回覆：「多睡覺、多喝牛奶就可以長高。」

談起學生時期打關懷盃的回憶，馬傑森表示當時自己很害羞，看到陳俊秀、林智勝這樣的球星出現覺得很稀奇，但不敢去跟他們合照，沒想到後來可以跟陳俊秀變成隊友。（編輯：黃世雅）1111211

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