林靖凱關懷盃嚇傻麻吉小球員 邱智呈曾自封台東猛男

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中職統一獅隊野手林靖凱（左）、邱智呈（右）擔任關懷盃棒球邀請賽監場，太巴塱少棒隊球員高聖韓看到「麻吉」林靖凱嚇傻；邱智呈回憶學生時期打過5次關懷盃，自封「台東猛男」，國小、國中都曾開轟。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日

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（中央社記者謝靜雯台東11日電）中職統一獅隊野手林靖凱、邱智呈擔任關懷盃監場，太巴塱少棒隊球員高聖韓看到「麻吉」林靖凱嚇傻；邱智呈回憶學生時期打過5次關懷盃，自封「台東猛男」，國小、國中都曾開轟。

中華職棒統一獅隊野手林靖凱、邱智呈以職棒球員身分參加關懷盃棒球邀請賽，林靖凱學生時期沒有打過關懷盃，今年是第2度以職棒球員身分參與，他分享與小球員的互動，昨天碰到太巴塱少棒隊球員高聖韓，高聖韓自稱和林靖凱是「麻吉」，但真的見到本人，嚇到眼眶泛淚說不出話。

林靖凱還透露，球星問答時間，小球員的問題十分多樣，「有人問我穿什麼衣服比較帥，我就回到，應該不是衣服的問題，是看人吧！」他還有指導球員守備動作，每年關懷盃看到小球員，都覺得他們很活潑、很可愛。

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邱智呈關懷盃資歷豐富，國小打過1次、國中打過3次，高中也打過1次，他笑說關懷盃好像都打得特別好，國小還有入選明星隊打比賽，那時候每個球員都需要有一個綽號，他自封「台東猛男」，果然很猛，國小、國中都有在關懷盃開轟。

邱智呈表示，少棒時關懷盃看到球星眼睛都會發亮，記得當時有去找林智勝和張泰山合照，國中之後就比較害羞了，不敢主動找球星。（編輯：陳仁華）1111211