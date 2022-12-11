更多編輯台推薦新聞：
失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地
生活

失業返鄉務農種台灣芭樂翻身 印度農民：想親吻台灣土地

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
運動

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

關懷盃少棒組4強出爐 台東球隊占3席

2022/12/11 17:45（12/11 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
第29屆關懷盃棒球邀請賽，少棒組4強11日出爐，8強豐田國小擊敗千秋晉級，紅葉擊敗新生、卑南（圖）擊敗北市東園，4強台東縣占3席，去年冠軍隊伍宜蘭三星擊敗蓬萊、也晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日
第29屆關懷盃棒球邀請賽，少棒組4強11日出爐，8強豐田國小擊敗千秋晉級，紅葉擊敗新生、卑南（圖）擊敗北市東園，4強台東縣占3席，去年冠軍隊伍宜蘭三星擊敗蓬萊、也晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台東11日電）關懷盃棒球邀請賽少棒組4強出爐，今天8強豐田國小擊敗千秋晉級，紅葉擊敗新生、卑南擊敗北市東園，4強台東縣占3席，去年冠軍隊伍宜蘭三星擊敗蓬萊、也晉級4強。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天進行淘汰賽，少棒賽去年冠軍宜蘭三星國小與同樣來自宜蘭的蓬萊國小交手，三星派出5年級投手莊海祥先發，總計投6局僅失1分、好投壓制。

三星打線適時搶分，3局靠著陳宥瑞內野安打、盜壘、莊海祥二壘打先馳得點，5局再靠著接連3支安打、多添2分保險分，順利以3比1拿勝晉級4強。

台東縣卑南國小8強與台北市東園國小交手，卑南前3局打完0比2落後，4局抓準機會搶分，單局5安、1保送攻勢串聯，一口氣攻下5分奠定勝基，4、5局再各拿1分，終場以7比2拿勝晉級4強。

台東縣豐田國小與南投千秋國小交手，豐田先發投手陳德丞6局完投失2分，率隊以4比2拿勝晉級。台東縣紅葉國小則以3比0擊敗台東縣新生國小、晉級4強。（編輯：張雅淨）1111211

#莊海祥
#關懷盃
#宜蘭三星國小
莊海祥
莊海祥好投宜蘭威力盃寫隊史最佳 6日拚季軍 莊海瑞投打有表現 威力盃少棒宜蘭晉8強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族