關懷盃少棒組4強出爐 台東球隊占3席

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（中央社記者謝靜雯台東11日電）關懷盃棒球邀請賽少棒組4強出爐，今天8強豐田國小擊敗千秋晉級，紅葉擊敗新生、卑南擊敗北市東園，4強台東縣占3席，去年冠軍隊伍宜蘭三星擊敗蓬萊、也晉級4強。

第29屆關懷盃棒球邀請賽今天進行淘汰賽，少棒賽去年冠軍宜蘭三星國小與同樣來自宜蘭的蓬萊國小交手，三星派出5年級投手莊海祥先發，總計投6局僅失1分、好投壓制。

三星打線適時搶分，3局靠著陳宥瑞內野安打、盜壘、莊海祥二壘打先馳得點，5局再靠著接連3支安打、多添2分保險分，順利以3比1拿勝晉級4強。

台東縣卑南國小8強與台北市東園國小交手，卑南前3局打完0比2落後，4局抓準機會搶分，單局5安、1保送攻勢串聯，一口氣攻下5分奠定勝基，4、5局再各拿1分，終場以7比2拿勝晉級4強。

台東縣豐田國小與南投千秋國小交手，豐田先發投手陳德丞6局完投失2分，率隊以4比2拿勝晉級。台東縣紅葉國小則以3比0擊敗台東縣新生國小、晉級4強。（編輯：張雅淨）1111211