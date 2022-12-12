關懷盃4強邱飛倞好表現 腳程優勢偶像是自己

（中央社記者謝靜雯台東12日電）關懷盃棒球賽少棒組決賽，台東卑南4強與宜蘭三星交手，卑南開路先鋒邱飛倞上壘率百分百、單場3安，率隊以10比5拿勝晉級冠軍戰，邱飛倞自認腳程是優勢，喜歡守備、偶像是自己。

第29屆關懷盃棒球邀請賽最後一天賽程，少棒組決賽台東縣卑南國小4強與上屆冠軍宜蘭縣三星國小交手，卑南投打發揮，先發投手王羽翔投4局失掉3分，邱飛倞後援投2局失掉2分，卑南團隊敲出12支安打、攻勢串聯，順利拿下比賽勝利。

卑南開路先鋒第一棒邱飛倞，首局敲出二壘打、靠著捕逸上到三壘，跑回球隊第一分，2局再敲出安打，4局打擊機會敲出個人單場第3安，今天3打數上壘率百分百。

卑南教練連智淵表示，邱飛倞一開始不是打第一棒，但在壘上很靈活，游擊守備也不錯，所以把他放到一棒。連智淵稱讚邱飛倞是很自律的球員，邱飛倞的爸爸是泰源國中教練邱新勇。連智淵笑說，邱新勇以前也是游擊手，但爸爸比較花俏，兒子邱飛倞守備中規中矩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

邱飛倞4強戰又投又打，雖然單場敲3安，但對自己的要求很高，他表示最後一次打擊時倒棒、沒有掌握好。被問起投球、打擊比較喜歡哪個，他說：「比較喜歡守備，因為移動的範圍很廣，可以一直跑。」

邱飛倞表示，有看過爸爸打壘球，自己的守備沒有爸爸好，升上4年級開始接受正規訓練，6年級後開始打第一棒，雖然還是會緊張，但也要想辦法上壘，覺得打擊和投球都有需要再修正的地方。被問起偶像是誰，他笑說：「我的偶像是自己，因為我對其他球員不了解，我可以跑很快。」（編輯：張雅淨）1111212