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王彥程秋訓嘗試新東西 形容真喜志康永「很溫柔」

2022/12/24 15:10（12/24 15:21 更新）
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2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰24日在新莊棒球場舉行，賽前邀請來新北市穀保家商校友、旅日東北樂天金鷲隊投手王彥程擔任開球嘉賓。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日
2022年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽冠軍戰24日在新莊棒球場舉行，賽前邀請來新北市穀保家商校友、旅日東北樂天金鷲隊投手王彥程擔任開球嘉賓。中央社記者謝靜雯攝 111年12月24日
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（中央社記者謝靜雯新北24日電）旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天替富邦U18棒球賽開球是初體驗，他也分享今年秋訓的新嘗試；對於將到中職樂天桃猿隊當教練的真喜志康永，王彥程用「溫柔」形容他。

富邦U18棒球邀請賽冠軍戰今天在新莊棒球場舉行，由穀保家商代表的新北藍隊與成德高中代表的新竹市隊交手，冠軍賽前也請來穀保校友、旅日樂天金鷲隊投手王彥程擔任開球嘉賓。

王彥程笑說是第一次受邀開球、很緊張，冠軍戰還有上主播台擔任2局的球評，都是初體驗。

王彥程今年有參加Ｕ23世界盃棒球賽，11月返日參加秋訓，為期約2週，他表示今年秋訓的重點，教練團希望大家多嘗試，了解什麼東西是適合自己的訓練，他也嘗試了新的變化球，至於是什麼變化球種，他笑說是秘密，也提到多試一點東西是好事。

旅日生涯第4年，王彥程希望持續進步、有更好的決勝球，今年是旅日後第一次能在台灣過農曆年，預計明年1月底返回日本，但詳細時程還是要等球團通知。

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中職樂天桃猿隊今天證實，新球季將請來曾任日職樂天金鷲隊教練的真喜志康永來台擔任教練，真喜志康永在日職樂天金鷲隊擔任過二軍育成教練、一軍內野守備跑壘教練、首席兼打擊教練、首席教練等，執教經驗豐富。

王彥程在日職二軍也有遇過真喜志康永，王彥程形容真喜志康永很「溫柔」，也很親切，兩人見面會用韓文打招呼，「感覺他有一顆年輕的心。」（編輯：屈享平）1111224

#王彥程
#真喜志康永
#日職樂天金鷲隊
王彥程
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