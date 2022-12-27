鄭品紳城市盃好投率長安晉級 更想蹲場完投比賽

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）台北城市盃青少棒賽8強，北市長安今天靠著先發投手鄭品紳投出生涯首次完投，7局無失分率隊晉級4強，鄭品紳透露更想以捕手身分引導投手完投，成就感不同。

2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽8強，上屆冠軍台北市長安國中今天與高雄市前金國中交手，北市長安派出投手鄭品紳先發，鄭品紳首局2人出局後被敲出二壘打，但力守不失分，2局單局投出2次保送，但沒有擴大危機。

鄭品紳總計用95球投7局，僅被敲出4支安打，投出6次三振、2次四壞保送，無失分，好投壓制率隊以5比0拿勝、晉級4強。

長安總教練鄭凱名表示，鄭品紳算是球隊前2號先發投手，屬於控球型投手，之前因為受傷休息了一個多月，但回到投手丘後還是投出水準，今天表現讓教練團非常滿意。

鄭凱名透露，鄭品紳國小是打社區棒球，直到國中才開始接受正規棒球隊訓練，一開始雖然會有點不習慣，但很有企圖心，除了投手外也有蹲捕。

鄭品紳表示，國小打社團球隊，在U12縣內選拔賽時，被東園棒球隊總教練賴敏男看到，賴敏男建議他國中到長安打球、接受正規訓練。鄭品紳也很享受打棒球的樂趣。

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鄭品紳表示，之前因為膝蓋不舒服休息了一個多月，現在投球不會有不舒服的感覺，自評今天表現80分，做的不好的地方是第一球的好球率低。

投出生涯首場完投，但鄭品紳卻表示比較喜歡當捕手，更希望能以捕手的身分引導投手完投；偶像是今年中職選秀第3輪被台鋼雄鷹選進的捕手廖奕安，鄭品紳表示，廖奕安是長安畢業學長，常常會回到學校指導學弟，分享技術和經驗。（編輯：張雅淨）1111227