黃子齊投打守俱佳當功臣 城市盃青少棒長安3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）城市盃青少棒北市長安國中今天與桃園大園國中交手，長安展現韌性5局下一口氣追回5分，黃子齊投打有表現，敲出再見二壘打、也後援登板1.1局勝投，率隊以7比6搶勝。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽北市長安國中預賽最後一戰與桃園大園國中交手，長安前4局打完2比6落後，5局下追分，抓準對方投手控球有狀況，選到3次四壞保送、2次觸身球保送先追2分，黃子齊敲出再見二壘打，一棒3分幫助球隊逆轉搶勝。

黃子齊今天先發守游擊，單場4打數敲出2支安打、貢獻3分打點，比賽後半段登板後援，投1.1局無失分、奪下勝投。

長安總教練鄭凱名表示，黃子齊少棒不算傳統名校出身，在競爭激烈的長安可以站穩先發游擊不容易，游擊守備範圍大，打擊、守備、投球都不錯，也算是此批進步很多的球員。

黃子齊在桃源國小少棒隊期間打軟式，他透露，開始打棒球是國小2年級，因為太過好動，媽媽讓他打棒球、也打出興趣，升上國中後剛開始也會有點壓力，但隊友都會鼓勵他、讓他增加信心，也從中獲得成就感。

被問起今天最後一個打席在想什麼，黃子齊笑說，看到對手守備瑕疵，想著應該是平常有撿垃圾，所以運氣比較好，也希望自己心態可以再更穩定一點。

長安在城市盃戰績不錯，前4屆都闖入4強，2021年奪下冠軍，今天賽前預賽2連勝確定晉級，今天讓比較少機會上場的球員出賽，也順利搶下預賽3連勝。（編輯：張雅淨）1131223