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豪奪60分21籃板10助攻 唐西奇成NBA第1人

2022/12/28 15:00（12/28 16:40 更新）
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唐西奇（中）27日成為美國職籃NBA史上第一個能繳出60分、20籃板、10助攻超狂等級「大三元」的球員。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
唐西奇（中）27日成為美國職籃NBA史上第一個能繳出60分、20籃板、10助攻超狂等級「大三元」的球員。（圖取自twitter.com/dallasmavs）
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（中央社達拉斯27日綜合外電報導）唐西奇（Luka Doncic）今天成為美國職籃NBA史上第一個能繳出60分、20籃板、10助攻超狂等級「大三元」的球員，率達拉斯獨行俠在延長賽後以126比121逆轉擊退紐約尼克。

唐西奇此役轟下60分，是NBA本季單場最高得分，並抓下21個籃板、送出10次助攻，還有2抄截、1阻攻的演出，成為哈登（James Harden）後，能拿下60分「大三元」的史上第2人；這是唐西奇本季第7場「大三元」，成績追平約基奇（Nikola Jokic）。

單場60分，是唐西奇個人及獨行俠隊史，單場得分的最佳紀錄；抓下21個籃板，則是他個人生涯新高。

這場比賽，獨行俠在第4節剩下不到45秒時，以101比110落後，但唐西奇率隊將落後縮小，並在第4節剩下4秒時獲兩罰機會。

唐西奇第1罰進球後，第2罰故意不進，隊友將球撥出，他在空中撈到球，並直接將球投進籃框，率獨行俠殺進延長賽。

延長賽唐西奇再獨得7分，帶領獨行俠最終以5分驚險勝出。

賽後唐西奇高興地說：「我真的卯盡全力了，我需要來杯啤酒恢復生氣。」

「我有點幸運，球隊一開始落後，後來追了上來，這感覺真的很不可思議。」

唐西奇是達成50分「大三元」的史上第7人，他在23歲時達到這個里程碑，打破張伯倫（Wilt Chamberlain）的紀錄，成為有此成就的最年輕球員。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1111228

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