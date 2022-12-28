擔心努力沒被看見 王子綱：只好打得更好

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（中央社記者龍柏安台北28日電）昔日隊友如今都在職業舞台發光，SBL台灣啤酒後衛王子綱除了羨慕，也擔心自己的努力沒被看見，今天他用致勝三分球助球隊以61比59險勝彰化柏力力，也證明自己沒有生鏽。

SBL超級籃球聯賽熱身賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，台啤靠著王子綱在第4節32.1秒飆進超前三分球，加上柏力力最後一擊失手，讓他們最終以2分之差險勝過關。

王子綱第17季台啤封王的冠軍班底，當時後場隊友包括蔣淯安、簡祐哲等人，如今都在台灣運彩xT1聯盟效力，他承認「的確有些羨慕」。

今年適逢合約年的王子綱承認，他也想尋求進入更好的舞台，賽季前球團曾問過他是否想進入T1台灣啤酒英熊，他也表明有意願，最後球隊仍把他放在SBL，他也坦然接受，「我接受球隊的安排」。

事實上，王子綱也曾擔心，別人會看不到他的努力和表現，不過他心境一轉，「那就打得更好」；心態轉換後也帶來效果，今天熱身賽面對柏力力，他出賽不到19分鐘，全場4投俱中，包括三分球3投3中，攻下全隊次高的11分，還包括砍進致勝三分球。

台啤熱身賽迄今1勝1負，兩場比賽得分都是6字頭，也讓總教練周俊三很不滿意，他也撂下重話，「這場是不及格中的不及格」。

至於裕隆納智捷今天在第4節最後1分27秒內，吳季穎與柯旻豪聯手7罰6中，終場以78比75逆轉擊敗衛冕軍台灣銀行，也在熱身賽取得2連勝。（編輯：陳仁華）1111228