SBL有望增隊 籃協：至少2企業接觸

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）超級籃球聯賽（SBL）新賽季僅剩4隊，但未來有機會增隊，中華民國籃球協會秘書長李雲翔今天捎來好消息，至少有2企業接觸中，籃協目標未來4年SBL、WSBL能擴增至5、6隊。

在九太科技退出後，SBL新賽季僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷與彰化柏力力等4隊，規模創新低。

談到SBL第5隊進度，李雲翔今天出席活動接受媒體聯訪時表示，至少有2企業正在接觸中，但礙於時機尚未成熟，無法多做說明。

李雲翔透露，有興趣的企業大多關心加入SBL後，每年需投入多少經費、球員來源、投資效益以及屬地性。

針對新球隊加入，李雲翔指出，籃協已訂定相關管理辦法設有門檻，「不能進來玩玩一年就走了」。

SBL與女子超級籃球聯賽（WSBL）新賽季首度合併舉行，日前透過熱身賽先試水溫，李雲翔表示，觀察WSBL也有不少球迷，他透露，不僅SBL，過去也曾有企業提出想要在南部成立女籃隊伍的意願。

面對台灣籃壇近年蓬勃發展，相繼成立2個職籃聯盟，關注度隨之增加，李雲翔表示，籃協理事長謝典林已訂定目標，希望SBL與WSBL未來4年能從原本4隊擴增至5、6隊，隊伍擴編後，也能提供年輕球員更多機會。（編輯：張雅淨）1120103