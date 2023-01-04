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柯孟儀執教WSBL、HBL 像從環球影城到迪士尼

2023/1/4 18:20（1/4 19:06 更新）
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女子超級籃球聯賽（WSBL）中華電信總教練柯孟儀（右3）兼任高中籃球聯賽（HBL）南山高中女籃總教練，她4日出席記者會時受訪分享執教心情。中央社記者黃巧雯攝 112年1月4日
女子超級籃球聯賽（WSBL）中華電信總教練柯孟儀（右3）兼任高中籃球聯賽（HBL）南山高中女籃總教練，她4日出席記者會時受訪分享執教心情。中央社記者黃巧雯攝 112年1月4日
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（中央社記者黃巧雯台北4日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）中華電信總教練柯孟儀身兼高中籃球聯賽（HBL）南山高中女籃教頭，她今天巧妙比喻帶隊心情，就像去環球影城後，再來迪士尼樂園的感覺。

WSBL上季受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，最終依據例行賽戰績，裁定由國泰封后，而國泰休季期間補強戰力，網羅陳孟欣和劉昕妤助陣，中華電信今年也有多名建教保留名單球員投入賽場。

台元紡織上季例行賽兩度扳倒國泰人壽，傷兵回歸後再度挑戰國泰霸業，而台電透過選秀補強以及新教練加入，呈現嶄新風貌。

柯孟儀去年4月接下HBL南山女籃教頭一職後，同年9月接掌WSBL中華電信兵符，柯孟儀今天出席開賽記者會，她透過沙啞的嗓子分享這半年多來帶隊的心情。

柯孟儀帶領WSBL、HBL球員交錯訓練，她認為，帶隊心情轉換，猶如去了環球影城，突然又到迪士尼樂園的感覺，她坦言，「一開始不太能夠轉換，因為落差太大」。

另外，新賽季將於1月7日在輔仁大學登場，為了尋求連霸，國泰女籃去年8月曾赴韓國移地訓練、累積經驗，總教練鄭慧芸透露，透過15天、11場比賽，與韓國女子籃球聯賽（WKBL）隊伍交流，並獲得肯定，邀請國泰女籃成為WKBL第7隊。

國泰老將陳鈺君也以自身經驗帶領陣中學妹訓練，她說：「讓她們做中學、錯中學，做錯再學習，是件非常好的事情，希望學妹的表現越來越好。」（編輯：張雅淨）1120104

#柯孟儀
#國泰女籃
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鄭慧芸
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