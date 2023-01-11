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SBL裕隆洋將夏普出手打人 禁賽1場罰1萬

2023/1/11 17:51
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷洋將夏普8日出手打中台銀球員陳俊翰臉部，判罰奪權犯規出場，中華民國籃球協會今天公布後續懲處，夏普禁賽1場，罰款新台幣1萬元。

洋將夏普（Walter Sharpe）本季回鍋，繼續披上裕隆戰袍，但第20屆SBL例行賽開打才第2天，夏普1月8日在出戰台灣銀行一役中，第2節剩餘1分29秒時，出手打中陳俊翰臉部，經台銀教練團提出挑戰，裁判採用IRS直播影像輔助判決後，判決夏普奪權犯規離場。

中華民國籃球協會今天發布新聞稿表示，經紀律委員會依據裁判報告及審視比賽畫面後，依據賽事管理辦法第2條第1項相關規定，懲處夏普禁賽1場，並加罰1萬元處分，禁賽令將於1月14日下午4時30分裕隆納智捷出戰彰化柏力力時執行。

針對同場比賽執法裁判當下未對夏普的動作鳴哨，籃協裁判委員會也做出懲處，籃協表示，責任區裁判處罰暫停執法，而中間裁判未盡到協助責任將再教育，主裁判共同承擔責任，給予口頭警告。（編輯：張雅淨）1120111

#夏普
#陳俊翰
#籃協裁判委員會
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