SBL蔣浩偉關鍵三分 柏力力延長賽勝裕隆摘首勝

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（中央社記者龍柏安台北14日電）本季新成軍的彰化柏力力，今天靠著陳奕綸在正規賽的三分球續命，延長賽最後38.1秒蔣浩偉的三分冷箭補刀，終場95比92險勝SBL老牌勁旅裕隆納智捷，喜迎隊史首勝。

第20季SBL超級籃球聯賽今天在輔仁大學中美堂進行兩場賽事，首戰由彰化柏力力出戰裕隆納智捷，晚間衛冕軍台灣銀行則以79比77險勝台灣啤酒。

賽前苦吞2連敗的柏力力，今天強碰開季拉出2連勝的裕隆反倒打出驚奇，主控陳奕綸繳出生涯代表作的24分、11助攻，還包括在正規賽最後1分17秒的追平三分球，幫助球隊將戰線拖入延長賽。

火力全開的陳奕綸，在延長賽連拿5分，先是切入後拋投得手，又飆進三分球，不過裕隆也不是省油的燈，靠著斑霸（Sarr Cheikh Ahmadou Bamba）在最後54.1秒兩罰俱中，再以92比91超前。

決勝時刻柏力力射手蔣浩偉在底線飆進重要的三分球，接下來自家洋將布依德（Julian Boyd）兩罰中1，將領先擴大至3分，裕隆最後反攻未果，讓柏力力拿下成軍後的隊史首勝。

贏球功臣之一的陳奕綸賽後表示，今天這場勝利對大家來說，可以適時提振士氣，畢竟他們前兩戰都是大比分落敗，「這場勝利也算是給我們之前練習的一種肯定。」

柏力力總教練吳俊雄表示，這場勝利對他們而言意義重大，「這是我們球隊成軍後，在公開比賽的第1勝，也是隊史首勝，球員也需要一場勝利來肯定自己。」

柏力力洋將布依德今天攻下最高的38分，另有16籃板，而裕隆方面則以後衛柯旻豪的30分最高，而斑霸也有21分、12籃板的「雙十」演出。（編輯：陳政偉）1120114