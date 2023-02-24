職籃工會為場內衝突頻傳致歉 籲保障選手安全、停止惡意攻擊

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台灣職籃T1聯盟19日進行台灣啤酒英熊隊與桃園永豐雲豹隊賽事，終場前50秒，雲豹已經領先18分，球員陳孝榕（右3）卻刻意持球揮拐，直接打到英熊蔣淯安（右2）臉上，2人爆發推擠，隨後雙方球隊成員也一擁而上，成T1史上最大衝突。中央社記者張新偉攝 112年2月19日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣籃壇近期場上衝突事件頻傳，台北市職業籃球員職業工會今天發布聲明，除了為球場上的不良示範致歉外，也呼籲相關單位保障選手安全，並請球迷保持理性、停止惡意攻擊。

超級籃球聯賽（SBL）19日台灣啤酒與彰化柏力力之戰傳出肢體衝突，而同日T1聯盟桃園永豐雲豹與台啤英熊一役，則爆發史上最大鬥毆事件，多名球員遭到禁賽。

職籃工會發布聲明表示，成立之初，即以提升選手職業意識及推廣公益價值為宗旨，鼓勵選手們在奮戰的同時，謹守職業榮譽與風度，展現尊重自己與對手的精神，以帶動籃球風氣及正向能量。

職籃工會指出，近期國內各聯盟在場內外發生的衝突及社群風波，都提醒工會的未盡責任，應以更積極的作為，帶領選手們一同守護得來不易的舞台。

職籃工會除了向外界致歉外，也呼籲相關單位保障選手安全。工會表示，雲豹與英熊衝突事件，雖然裁判及聯盟在第一時間做出判斷、即時掌控場面，但事件凸顯出「維安及場邊席管理仍待加強與落實」的問題，仍須疾聲籲請相關單位「正視選手的工作環境安全問題」，善盡保護全體從業人員安全的義務。

針對各聯盟對爭議行為做出懲處後，球團再依據判罰及輿論風向反應，以訴求滿足社會期待、維繫企業形象，職籃工會呼籲，球團依循契約及明文管理規則所做的懲處，才符合契約精神與程序正義，且在聯盟已開罰的前提下再追加懲處，也應審慎考量比例原則。

台啤英熊後衛蔣淯安為19日衝突事件的當事人之一，遭聯盟開罰新台幣2.5萬元、禁賽1場，不少網友事後到蔣淯安個人社群平台留言攻擊，甚至家人、太太與小孩都遭到辱罵或恐嚇，蔣淯安22日深夜在IG道歉，並說明事件來龍去脈，同時呼籲網友不要波及家人、朋友，未來將讓一切回歸球場。

對於部分人士在場內外及社群媒體對球員及其親友做出騷擾和惡意威脅等行徑，職籃工會表示，已屬逾越法律分際之虞，已主動介入處理，也呼籲球迷保持理性、開心看球。（編輯：管中維）1120224

T1聯盟台灣啤酒英熊隊交手桃園永豐雲豹隊，19日晚間終場前50秒兩隊爆發嚴重衝突，台啤英熊教練林玠禾（中右）甚至一度衝進場中，揮拳要打雲豹球員陳孝榕。圖為林玠禾被人拉開帶走。中央社記者張新偉攝 112年2月19日