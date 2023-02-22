懲處出爐 SBL台啤教練周俊三、洋將霍勝被禁賽2場

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣籃壇正值多事之秋！不止T1職業籃球聯盟爆發肢體衝突，就連SBL上週2場賽事，也發生教練互嗆、球員衝突事件。籃協今天做出懲處，台啤又成最大苦主，包括教練周俊三、洋將霍勝都遭禁賽2場。

SBL超級籃球聯賽2月19日台灣啤酒和彰化柏力力之戰，雙方打到中場休息時，準備走回休息室的台啤洋將霍勝竟然和在場邊準備下一場比賽的裕隆納智捷球員郭昭男槓上爆發衝突，當晚郭昭男甚至在IG上PO出「你穩死欸！請你隊友翻譯！」、「下週場上見，霍勝！失能險保好」等威脅字眼，外界譁然。

據了解，台啤和裕隆在2月18日的比賽中，霍勝和郭昭男就有多次肢體接觸，雙方因此結下樑子，才會在隔天的比賽時發生衝突。

SBL紀律委員會開會審議後，決定懲處先攻擊對方引發衝突的台啤隊霍勝禁賽2場罰款新台幣5萬元、造成後續肢體衝突的郭昭男禁賽2場罰款新台幣2萬元，2人禁賽於2月24、25日執行，罰款須於執行禁賽前完成繳納。

另外，在2月17日的台灣啤酒和台灣銀行之戰，台啤總教練周俊三因為不滿判決，到紀錄台對著臨場技術委員大聲咆哮且態度不佳，經紀律委員會開會審議後，懲處禁賽2場，將於2月24、25日執行。

同場的台銀教練陳國維，因為同樣在板凳區對於判決不滿而做出丟水瓶的動作，經審議後，給予書面警告，希望球團和教練本身能加強自我約束。（編輯：李亨山）1120222