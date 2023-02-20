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T1職籃史上最大鬥毆 裁判長解釋奪權出場標準

2023/2/20 14:02（2/20 14:24 更新）
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T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。中央社記者張新偉攝　112年2月19日
T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。中央社記者張新偉攝　112年2月19日
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（中央社記者黎建忠台北20日電）T1職業籃球聯盟爆發史上最大衝突事件，昨當場共2名教練、10名球員遭到「奪權出場」。而今天聯盟裁罰出爐，被奪權出場的12人當中，有6名球員、1名教練沒有追加的懲處。

T1職籃昨天桃園雲豹和台啤英熊之戰，終場前50秒勝負已分時爆發全武行，2隊共2名教練、包括霍華德在內的10名球員被驅逐出場。今天聯盟判罰結果出爐，衝上場揮拳打人的英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場，英熊本季剩餘12場賽事。

目前身兼T1聯盟裁判長的陳傳仁，在接受中央社記者電訪時解釋，「依照FIBA（國際籃球總會）規則，球場發生鬥毆或導致可能發生鬥毆的情況，沒有在球場上的球員，不管有沒有出手，只要離開板凳席的球員、隊職員、教練，都必須要判奪權出場。」

陳傳仁說：「另外在發生鬥毆時，場上的10名球員，如果沒有任何攻擊行為，則不用奪權出場，但如果有攻擊行為，則一樣要被判奪權出場。」（編輯：陳清芳）1120220

兩隊衝突約從2:49:45處開始。影片來源：T1 LEAGUE
#T1
#台啤英熊
#桃園雲豹
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