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T1鬥毆懲處出爐 台啤英熊助教林玠禾罰30萬禁賽30場

2023/2/20 13:45（2/20 14:24 更新）
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台灣職籃T1聯盟19日晚間在台北由台灣啤酒英熊隊交手桃園永豐雲豹隊，終場前50秒兩隊爆發嚴重衝突，台啤英熊教練林玠禾（中右）甚至一度衝進場中，揮拳要打雲豹球員陳孝榕。圖為林玠禾被人拉開帶走。中央社記者張新偉攝 112年2月19日
台灣職籃T1聯盟19日晚間在台北由台灣啤酒英熊隊交手桃園永豐雲豹隊，終場前50秒兩隊爆發嚴重衝突，台啤英熊教練林玠禾（中右）甚至一度衝進場中，揮拳要打雲豹球員陳孝榕。圖為林玠禾被人拉開帶走。中央社記者張新偉攝 112年2月19日
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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣職籃T1聯盟昨天桃園雲豹和台啤英熊爆發史上最嚴重衝突，今天聯盟判罰結果出爐，衝上場揮拳打人的英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場，英熊本季剩餘12場賽事。

至於這場鬥毆事件的導火線，雲豹陳孝榕因為對英熊蔣淯安揮肘，加上後續對林玠禾也有揮拳動作，被聯盟處以罰款5萬元、禁賽3場；蔣淯安則被罰2.5萬元、禁賽1場。

比較令人意外的，昨天並未在現場遭到裁罰的雲豹董事長劉晉良，經畫面檢視，他從觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台啤英熊助理教練林玠禾，也被追加罰款20萬元、禁賽10場。

另外，雲豹球員羅振峰、盧捷閔都是昨天在現場沒被奪權出場，但經由影片重新檢視後，同樣都被罰款5萬元、禁賽3場。

總計這場衝突風波，台啤英熊球員的部分只有蔣淯安被禁賽1場，桃園雲豹則有陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富都各自被禁賽3場，黃奕勝則是禁賽1場。

至於昨天當場被判奪權出場的兩隊球員，包括英熊的黃鎮、梁浩真、曹薰襄；雲豹的霍華德（Dwight Howard）、艾夫伯（Michael Efevberha）、林宜輝、助理教練維達斯，經聯盟檢視畫面後，都認定他們只是勸阻衝突發生，所以不再進行追加懲罰。（編輯：張雅淨）1120220

兩隊衝突約從2:49:45處開始。影片來源：T1 LEAGUE
T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。中央社記者張新偉攝　112年2月19日
T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。中央社記者張新偉攝　112年2月19日
#T1
#台啤英熊
#桃園雲豹
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