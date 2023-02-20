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T1雲豹英熊爆嚴重衝突 台啤球團加罰助理教練林玠禾10萬元

2023/2/20 22:23（2/20 22:46 更新）
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台灣職籃T1聯盟19日晚間在台北由台灣啤酒英熊隊交手桃園永豐雲豹隊，終場前50秒兩隊爆發嚴重衝突，台啤英熊教練林玠禾（中右）甚至一度衝進場中，揮拳要打雲豹球員陳孝榕。圖為林玠禾被人拉開帶走。中央社記者張新偉攝 112年2月19日
台灣職籃T1聯盟19日晚間在台北由台灣啤酒英熊隊交手桃園永豐雲豹隊，終場前50秒兩隊爆發嚴重衝突，台啤英熊教練林玠禾（中右）甚至一度衝進場中，揮拳要打雲豹球員陳孝榕。圖為林玠禾被人拉開帶走。中央社記者張新偉攝 112年2月19日
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（中央社記者黎建忠台北20日電）T1職籃聯盟昨天爆發史上最大肢體衝突，台啤助理教練林玠禾除了被聯盟重罰新台幣30萬元、禁賽30場外，台啤球團今晚也宣布，另行對他罰款10萬元。

昨天T1的桃園雲豹和台啤英熊之戰，比賽進行到終場前50秒，場上球員雲豹陳孝榕、台啤蔣淯安爆發推擠衝突，沒想到原本在球員板凳區的台啤助理教練林玠禾，竟然「爆衝」上場，試圖揮拳追打陳孝榕，進而引爆2隊全武行，當下共計2名教練、10名球員被判奪權出場。

昨賽後記者會上，台啤英熊總經理哈孝遠除了對聯盟、球迷、雲豹球團致歉外，也保證台啤球團內部一定會追加對於林玠禾的懲處。

今天聯盟公布後續相關人員懲處判決，林玠禾被聯盟罰款30萬元、禁賽30場，是所有受到懲處的8人當中最嚴厲的。

台啤球團今晚也發出聲明稿，表達除了尊重聯盟判決和懲處外，並另行對林玠禾加罰10萬元，日後也將告誡並持續觀察該名教練的行為，以杜絕此類情況再次發生。（編輯：方沛清）1120220

影片來源：T1 LEAGUE
#林玠禾
#台啤球團
#T1職籃聯盟
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