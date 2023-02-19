T1雲豹英熊爆嚴重衝突 霍華德等12人遭驅逐出場[影]

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（中央社記者黎建忠台北19日電）T1職籃今天爆發史上最大衝突。桃園雲豹和台啤英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，包括霍華德也首度嚐到被趕出場的滋味。

2隊早在今年1月8日的比賽就結下梁子，當時蔣淯安被雲豹林宜輝手肘打到眉角，當場血流如注緊急送醫縫了21針，這也讓他休息了將近1個月才復出。

今天雙方再戰，已經有很多身體碰撞、火藥味十足，在爆發衝突前，台啤已經2波進攻都被雲豹球員打到臉，林宜輝甚至還吞下一次違反運動精神犯規。

沒想到終場前50秒，雲豹已經領先台啤18分，陳孝榕卻在進攻時刻意持球揮拐，直接打到蔣淯安臉上，2人爆發推擠，而台啤教練林玠禾甚至衝上場中揮拳要打陳孝榕，雙方球隊的球員才一擁而上。

比賽經過將近25分鐘的暫停，裁判宣布台啤包括教練林玠禾、球員蔣淯安、黃鎮、曹薰襄、梁浩真被奪權驅逐出場；雲豹則是體能教練維達斯，加上球員霍華德、艾夫伯、曾品富、林宜輝、陳孝榕被奪權驅逐出場，至於未登錄的黃奕勝則是被驅逐出場。

農曆年前苦吞10連敗的雲豹，今天上半場就以62比46遙遙領先，全場幾乎都保持在15分以上的優勢，沒想到居然在比賽尾聲發生這樣的憾事，但還是收下最近的3連勝。

雲豹隊長鄭瑋說：「本土和洋將之間的磨合越來越好，霍華德在10連敗之後把壓力都扛在自己身上，所以他現在打得很有侵略性，也一直鼓勵本土球員跳出來得分，給我們很大的信心。」（編輯：方沛清）1120219