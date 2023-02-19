更多編輯台推薦新聞：
媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃
運動

國家隊老將退役倒數 盼圓夢前進世界盃

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
T1雲豹英熊爆嚴重衝突 霍華德等12人遭驅逐出場
首頁 / 運動
T1聯盟
新聞專題
T1聯盟1/93
首頁 / 運動

T1雲豹英熊爆嚴重衝突 霍華德等12人遭驅逐出場[影]

2023/2/19 20:13（2/19 20:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園雲豹19日出戰台啤英熊，雙方終場前約50秒爆發全武行。（圖取自T1 LEAGUE YouTube頻道網頁youtube.com）
桃園雲豹19日出戰台啤英熊，雙方終場前約50秒爆發全武行。（圖取自T1 LEAGUE YouTube頻道網頁youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北19日電）T1職籃今天爆發史上最大衝突。桃園雲豹和台啤英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，包括霍華德也首度嚐到被趕出場的滋味。

2隊早在今年1月8日的比賽就結下梁子，當時蔣淯安被雲豹林宜輝手肘打到眉角，當場血流如注緊急送醫縫了21針，這也讓他休息了將近1個月才復出。

今天雙方再戰，已經有很多身體碰撞、火藥味十足，在爆發衝突前，台啤已經2波進攻都被雲豹球員打到臉，林宜輝甚至還吞下一次違反運動精神犯規。

沒想到終場前50秒，雲豹已經領先台啤18分，陳孝榕卻在進攻時刻意持球揮拐，直接打到蔣淯安臉上，2人爆發推擠，而台啤教練林玠禾甚至衝上場中揮拳要打陳孝榕，雙方球隊的球員才一擁而上。

比賽經過將近25分鐘的暫停，裁判宣布台啤包括教練林玠禾、球員蔣淯安、黃鎮、曹薰襄、梁浩真被奪權驅逐出場；雲豹則是體能教練維達斯，加上球員霍華德、艾夫伯、曾品富、林宜輝、陳孝榕被奪權驅逐出場，至於未登錄的黃奕勝則是被驅逐出場。

農曆年前苦吞10連敗的雲豹，今天上半場就以62比46遙遙領先，全場幾乎都保持在15分以上的優勢，沒想到居然在比賽尾聲發生這樣的憾事，但還是收下最近的3連勝。

雲豹隊長鄭瑋說：「本土和洋將之間的磨合越來越好，霍華德在10連敗之後把壓力都扛在自己身上，所以他現在打得很有侵略性，也一直鼓勵本土球員跳出來得分，給我們很大的信心。」（編輯：方沛清）1120219

兩隊衝突約從2:49:45處開始。影片來源：T1 LEAGUE
#霍華德
#蔣淯安
#陳孝榕
延伸閱讀
啦啦隊干擾罰球惹議 PLG聯盟擬下週開會討論NBA巨星來台打世界盃熱身賽 8/18新莊體育館登場林書豪來台首秀表現亮眼 中國媒體狂讚台灣職籃
霍華德
T1魔獸霍華德繳出大三元 雲豹痛宰海神取2連勝霍華德領軍雙洋將發威 T1雲豹勝太陽終止10連敗
蔣淯安
T1蔣淯安受傷縫21針 預計過年後歸隊英熊不滿判決退席 T1聯盟開出10萬罰單
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
T1林秉聖生涯百抄截達陣 特攻擊退海神