NBA巨星來台打世界盃熱身賽 8/18新莊體育館登場

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（中央社記者黎建忠台北17日電）2023年世界盃籃球賽8月25日開打，T1職籃聯盟透過立陶宛在台辦事處協調，確定8月18日到22日，邀請包括多名NBA球星的立陶宛、拉脫維亞、法國隊來台在新莊體育館進行熱身賽。

法國是上屆世界盃第3名，也是東京奧運銀牌得主，陣中知名球星最多，包括灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），以及明年的選秀狀元怪物溫班亞馬（Victor Wembanyama）。

至於立陶宛陣中就有效力於國王的中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、效力於鵜鶘的瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas），而拉脫維亞陣中則有巫師球星波辛吉斯（Kristaps Porzingis）都有可能來台參賽。

今天舉行熱身賽簽約儀式，也宣告台灣球迷很有機會看到這些頂級NBA球星。2023年世界盃籃球賽，將於8月25日到9月10日在菲律賓、印尼、日本3地舉辦。

只不過T1聯盟透露，目前立陶宛、拉脫維亞已經確定簽約，至於法國的部分，還要等到4月29日國際籃球總會抽籤分組結果出爐後，才會確定是否來台參加熱身賽。

根據規定，世界盃預賽同組球隊，為保護球員不得進行熱身賽，由於法國是第1等級球隊，因此法國有可能預賽和其中一隊同組，但立陶宛和拉脫維亞屬同一等級，因此不會同組。

T1聯盟秘書長張樹人說：「由於8月聯盟各隊都已經沒有洋將，派本土球員的話，也無法達到熱身賽的強度，所以台灣確定不派隊，就由來台的外隊自行進行熱身賽，但會有一天的空檔，將由立陶宛男籃舉辦簡單的訓練營，會邀請入選今年T1明星賽的本土球員參加。」

張樹人提到，「在這些國家隊中的NBA球星，相信只要不受傷，都一定會來台打熱身賽。票價和詳細賽程，預計最快5月底公布」。

特地來台的立陶宛籃協秘書長波西尤納斯（Mindaugas Balciunas）說：「台灣和立陶宛關係非常友好，我們有2名球員在台灣打職籃，希望透過這次熱身賽，可以繼續增加雙方籃球交流。」（編輯：方沛清）1120217