T1雲豹3球員禁賽變1場 董事長劉晉良出腳攻擊增至20場

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T1職籃聯盟19日爆發史上最大衝突，桃園永豐雲豹和台灣啤酒英熊之戰，雙方終場前50秒勝負已分時爆發全武行，總計2隊共2名教練、10名球員被驅逐出場，雲豹球員陳孝榕（左白衣者）衣服都被扯破。中央社記者張新偉攝 112年2月19日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）桃園雲豹和台啤英熊日前爆發衝突，台灣職籃T1聯盟在雲豹申訴後修改懲處，盧捷閔、羅振峰、曾品富罰款從新台幣5萬減至2.5萬元、禁賽3場變1場，雲豹董事長劉晉良禁賽增至20場。

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹19日與台啤英熊一役，在末節倒數50.3秒時，雲豹後衛陳孝榕向英熊後衛蔣淯安出肘，英熊助理教練林玠禾衝出作勢追打對手，兩隊隨後爆發衝突，最終共12人遭奪權出場。

T1聯盟20日公布懲處結果，兩隊都有多名球員遭到禁賽，而球團人員除了英熊助理教練林玠禾遭罰新台幣30萬元、禁賽30場外，雲豹董事長劉晉良自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊林玠禾，同樣被追加罰款20萬元、禁賽10場，聯盟當時也建議球團調整劉晉良職務。

雲豹球團事後針對盧捷閔、羅振峰、曾品富3名球員懲處結果提出申訴，T1聯盟表示，經重新討論後，並經由常務理事會複查，考量聯盟規則暨裁判規章第3條第10點第2款，尚無足夠證據證明3名球團相關行為符合「該行為舉止導致鬥毆者或意圖及可能性導致對方嚴重受傷者：處罰款5萬元整，記點6點（禁賽3場）」。

T1聯盟表示，經常務理事會無異議通過，3名球員行為較適用「攻擊性揮肘（接觸點在頸部以上）、揮拳、踹踢、膝擊、頭擊等非籃球正常動作，或實質參與鬥毆者：處罰款2.5萬元整，記點2點（禁賽1場）」，因此修改懲處內容。

T1聯盟前一次懲處公告，稱雲豹董事長劉晉良為球團成員，遭到台啤英熊總經理哈孝遠質疑，聯盟今天「正名」，稱呼劉晉良為雲豹董事長，儘管維持罰款20萬元，但禁賽場次從10場增至20場，且不能進入球場，而最新懲處內容也已刪除原先「建議球團調整劉晉良職務」一行字。（編輯：陳政偉）1120224