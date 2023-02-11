閻家驊涉賭 T1聯盟：不得再參與球隊職務或進入賽場

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）針對台啤英熊顧問閻家驊涉賭遭警方偵辦，台灣職籃T1聯盟今天發布聲明表示，屬於個人行為，與球團賽事無關，依規定日後不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。

台北市警方今天在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前超級籃球聯賽（SBL）台啤總教練閻家驊，目前則是擔任T1聯盟台啤英熊顧問。

T1聯盟對此發布聲明表示，雖然屬於個人行為，與球團賽事無關，但深表遺憾，並重申任何與聯盟、球隊相關人員一旦涉入賭博情事，依聯盟規章規定，日後均不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。

T1聯盟再次表達職業運動需與賭博情事徹底切割的決心，並呼籲任何相關人員，勿以身試法。（編輯：卞金峰）1120211