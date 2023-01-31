博弈集團九頭蛇藏傳統市場 估下注金額達36億元

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（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市警察局今天宣布破獲博弈集團案，發現集團分設多個部門於不同地區，重要據點則藏身傳統市場，現場起出刻有「九頭蛇」公司印章，推估總下注金額累計達新台幣36億元。

市警局刑警大隊科偵組運用大數據資料分析，掌握中部地區以公司化分散營運模式的博弈集團，經營網路各式運動賽事及下注遊戲等博弈項目，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組於去年11月底，動員近70名警力，針對分設於台中市東區、西區、北區等地區的民宅、旅館、商辦大樓等集團據點同步搜索，將集團所屬售後、客服等部門一舉查緝到案。

警方表示，這次行動共查獲集團成員共26人，查扣電腦主機、螢幕、手機、監視器、公司帳冊、現金約新台幣87萬元等贓證物，初步清查集團營運迄今，推估總下注交易金額累計達36億元。

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專案小組調查過程中發現，集團內部分工細膩，分設多個部門於不同地方以降低風險，並將重要據點藏匿在傳統市場裡面，利用買菜人潮躲避查緝，經警方運用科技手段配合傳統偵查方式，逐一確認犯罪地點，並將集團成員一網打盡，全案依違反刑法賭博罪、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦，訊後分別以5萬元至30萬元交保。

警方指出，查緝行動當天，專案小組發現員工手機內有名稱「九頭蛇」的對話群組，現場並查獲刻有「九頭蛇」字樣的公司印章，研判這個博弈集團為漫威影迷，而警方則有如是聯合各方英雄組成的特警聯盟，斬斷九頭蛇據點。（編輯：郭諭儒）1120131