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北市警破獲賭場 前台啤總教練閻家驊聚賭遭逮

2023/2/11 10:53（2/11 18:04 更新）
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台北市警方11日凌晨在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前台啤總教練閻家驊（前左）。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年2月11日
台北市警方11日凌晨在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前台啤總教練閻家驊（前左）。（翻攝畫面）中央社記者劉建邦傳真 112年2月11日
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（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市警方今晨在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前台啤總教練閻家驊。警詢後依賭博罪移送負責人法辦，賭客依社維法裁罰。

台北市警察局萬華分局今天召開記者會，偵查隊長陳偉仁說，日前接獲情資，萬華地區疑有流動性職業賭場出沒，組專案小組偵辦，掌握此大型賭場藏匿在西園路附近民宅。

警方表示，掌握相關情資後，今天凌晨3時許，專案小組成員前往位於西園路一處已倒閉的茶室搜索，發現內有大批人在聚賭，循線逮捕負責人及60多名賭客，並查獲抽頭金及賭資約新台幣60萬餘元，和賭具、籌碼、監視器及毒品愷他命等物。

警方在清點賭場內的人數時發現，曾在SBL台灣啤酒籃球隊擔任總教練的閻家驊也在賭場聚賭，一併把人帶回偵辦。

警詢後依違反賭博罪及毒品危害防制條例把負責人等3人移送台北地檢署偵辦，60多名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。（編輯：李錫璋）1120211

前台啤總教練閻家驊。（中央社檔案照片）
前台啤總教練閻家驊。（中央社檔案照片）
#閻家驊
#陳偉仁
#西園路
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