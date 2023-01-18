移民署嘉縣查獲越南「色碟」賭場 出入金額上千萬

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移民署嘉義縣專勤隊日前接獲檢舉，指民雄某民宅設地下賭場供越南籍移工聚賭，近日進行搜索查獲賭客十餘人，並一一核對身分。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月18日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）移民署嘉縣專勤隊近日破獲設在民雄某民宅供越南籍新住民、移工聚賭的地下「色碟」賭場，查獲賭客十餘人及賭資39萬元，帳冊記錄出入金額上千萬，全案依違反賭博等罪嫌送辦。

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿表示，日前與嘉義縣警察局民雄分局共同接獲民眾檢舉，指稱民雄鄉某民宅地下室設有地下賭場，以越南的博弈遊戲「色碟」提供越南籍新住民及移工聚賭，還曾有移工因積欠賭債遭暴力討債。

嘉義縣專勤隊指出，經偵查人員現場勘察，發現地下賭場門口設有監視器，且深夜時段有多名越南籍人士出入，有深入追查必要，結合警方成立「清源專案」小組並報請檢察官指揮偵辦。

嘉義縣專勤隊表示，近日深夜執行搜索，查獲賭客與賭場工作人員共18名，其中除了2名國人外，其餘皆為越南籍新住民及移工，另查扣越南「色碟」賭具1組、賭資新台幣39萬元、開山刀及多本帳冊等，清查帳冊紀錄，近幾個月出入金額多達上千萬元，全案依違反賭博罪等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣專勤隊指出，「色碟」是越南的博弈遊戲，賭具由一組碗盤、4張雙面印有紅白顏色的圓形紙牌及1張下注圖組成，賭法是先把4張圓形紙牌放在盤子上，再將碗倒扣，由荷官搖晃碗盤，搖好後由賭客依下注圖下注。（編輯：陳仁華）1120118

移民署嘉義縣專勤隊近日破獲設在民雄某民宅供越南籍新住民、移工聚賭的地下「色碟」賭場，查扣越南「色碟」賭具一組、賭資新台幣39萬元、開山刀及多本帳冊等。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月18日