SBL周士淵復出寫紀錄 裕隆險勝台啤拔頭籌

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（中央社記者龍柏安台北7日電）重新擦掉沾滿灰塵的球鞋，裕隆納智捷老牌射手周士淵手感卻沒生鏽，今天他在SBL開幕戰獨拿19分，生涯三分球累積進球數跨越600顆大關，率隊81比77擊敗台灣啤酒。

第20季SBL超級籃球聯賽今晚在輔仁大學中美堂，替新賽季揭開序幕，暫別籃壇3年的裕隆納智捷射手周士淵，證明他仍是球隊攻堅要角，出賽近36分鐘攻下全隊第3高的19分，仍是球隊不可或缺的王牌射手。

周士淵今天全場三分球6投3中，並在第2節就砍進生涯第600顆三分球，賽後累積達602顆，並在決勝第4節獨拿10分，這名39歲的沙場老將寶刀似乎依舊未老。

周士淵在第16季（2019年）打完後高掛球鞋，去年則在跨聯盟籃球邀請賽復出，今天在SBL開幕戰強勢歸來，賽後他表示，復出就是盡力打，他說：「強度還算吃得消，但畢竟有年紀了，年輕球員的速度跟碰撞度比較強，還是要保護自己。」

對於生涯三分球如願跨越600大關，周士淵承認，「當時退休沒能達成，有點遺憾，很高興可以在SBL完成這個紀錄，完成一個生涯里程碑。」

周士淵透露，目前的他訓練一切照舊，並以台灣籃壇招牌球星「野獸」林志傑為榜樣，「傑哥都可以了，我也可以，不過傑哥比較猛，他所在的聯盟強度還更高。」

至於晚場衛冕軍台灣銀行，則以90比75輕取SBL「新同學」彰化柏力力，也逼得對手吞下隊史成軍後首敗。（編輯：陳正健）1120107