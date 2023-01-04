SBL台銀挑戰連霸 裕隆教頭盼疫情別再來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北4日電）第20屆超級籃球聯賽（SBL）暨第18屆女子超級籃球聯賽（WSBL）將於7日點燃戰火，台銀總教練陳國維將率隊拚連霸，而裕隆教頭邱大宗則希望COVID-19疫情別再來攪局。

第20屆SBL暨第18屆WSBL新賽季首度合併舉行，中華民國籃球協會今天舉辦開賽記者會，男、女籃各4隊教練和球員到場，分享新賽季目標和展望。

新賽季將於1月7日在輔仁大學登場，SBL今年僅剩台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷與彰化柏力力等4隊，規模創新低，上屆冠軍台銀面對主力出走、新球員加入，衛冕之路充滿挑戰，而老牌勁旅裕隆同樣面臨球員流失的考驗。

台銀上季奪得隊史首冠後，總教練陳國維今年將率領球隊尋求連霸，他表示，台銀今年最大挑戰，就是如何比去年更進步，相信每個球隊都準備充足、迎接新球季，「就等週末4隊來見真章」。

裕隆熱身賽拿下3連勝，教頭邱大宗卻平常心看待，他認為，各隊熱身賽都在試水溫，但4隊對彼此都很熟悉，因此實力都差不多，他希望球員都能健康、穩定出賽，且COVID-19（2019冠狀病毒疾病）不要再來攪局。

39歲的周士淵新賽季復出，披上裕隆戰袍出賽，也讓邱大宗相當敬佩，他讚賞，周士淵退休多年還能接受高強度訓練，且在球隊擔綱重要角色，提升球隊士氣，也是教練與球員之間最好的潤滑劑。

台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿新賽季將施顏宗租借彰化柏力力、參與SBL賽事，施顏宗表示，希望能傳承年輕球員經驗，但他坦言過去在領航猿很少開口，現在被迫多說話。

籃協表示，SBL新賽季將進行10個循環、60場比賽，WSBL則有8個循環、48場比賽，且賽制做重大變革，採用每2個循環為一個階段，將設定各階段冠軍獎金。

季後賽制度也有所調整，新賽季改為挑戰賽制，由例行賽總戰績第3名與第2名進行3戰2勝制對決，勝隊再與例行賽第1名球隊進行5戰3勝制總冠軍賽。（編輯：張雅淨）1120104