更多編輯台推薦新聞：
降雨日增及境外污染少 111年空氣品質歷年最佳
生活

降雨日增及境外污染少 111年空氣品質歷年最佳

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看
國際

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
SBL
新聞專題
SBL1/165
首頁 / 運動

SBL周士淵復出領軍 裕隆熱身賽擊退台啤

2022/12/27 21:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北27日電）39歲射手周士淵3年前退役後轉任超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷教練，新賽季復出，今天熱身賽首戰攻下全隊最高13分，率領裕隆以70比67擊退台灣啤酒。

超級籃球聯賽（SBL）熱身賽今天在台北體育館點燃戰火，由裕隆與台灣啤酒一役打頭陣。

裕隆上半場讓12名球員輪流上陣，在周士淵領軍下，取得39比29領先，台啤下半場吹起反攻號角，在末節21.9秒追成僅剩1分差，迫使祭出犯規戰術，送裕隆吳季穎上罰球線，而吳季穎2罰全中奠定勝基，最終幫助裕隆以70比67取得熱身賽首戰勝利。

周士淵2019年高掛球鞋後，成為裕隆教練團一員，今年曾參加9月跨聯盟邀請賽，新賽季重回賽場的他還身兼隊長重任，而他也期盼自己是教練與球員間的橋梁，更能以自身縱橫球場多年經驗，帶領年輕球員一起成長。

周士淵熱身賽首戰繳出13分、1籃板、1助攻、2抄截，而斑霸貢獻12分，另有7籃板、3阻攻。

另一場熱身賽由衛冕軍台灣銀行出戰彰化柏力力，台銀以85比73贏得勝利。（編輯：張芷瑄）1111227

#周士淵
#裕隆
#吳季穎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
SBL參賽名單出爐 同季不得登錄其他聯盟洋將