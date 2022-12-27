SBL周士淵復出領軍 裕隆熱身賽擊退台啤

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）39歲射手周士淵3年前退役後轉任超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷教練，新賽季復出，今天熱身賽首戰攻下全隊最高13分，率領裕隆以70比67擊退台灣啤酒。

超級籃球聯賽（SBL）熱身賽今天在台北體育館點燃戰火，由裕隆與台灣啤酒一役打頭陣。

裕隆上半場讓12名球員輪流上陣，在周士淵領軍下，取得39比29領先，台啤下半場吹起反攻號角，在末節21.9秒追成僅剩1分差，迫使祭出犯規戰術，送裕隆吳季穎上罰球線，而吳季穎2罰全中奠定勝基，最終幫助裕隆以70比67取得熱身賽首戰勝利。

周士淵2019年高掛球鞋後，成為裕隆教練團一員，今年曾參加9月跨聯盟邀請賽，新賽季重回賽場的他還身兼隊長重任，而他也期盼自己是教練與球員間的橋梁，更能以自身縱橫球場多年經驗，帶領年輕球員一起成長。

周士淵熱身賽首戰繳出13分、1籃板、1助攻、2抄截，而斑霸貢獻12分，另有7籃板、3阻攻。

另一場熱身賽由衛冕軍台灣銀行出戰彰化柏力力，台銀以85比73贏得勝利。（編輯：張芷瑄）1111227