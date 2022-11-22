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SBL、WSBL合併舉行 設各階段冠軍獎金

2022/11/22 16:08
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）明年度起超級籃球聯賽（SBL）與女子超級籃球聯賽（WSBL）首度合併舉行，中華民國籃球協會表示，新賽季採用每2個循環為一個階段的全新賽制，將設定各階段冠軍獎金。

2023年第20屆SBL暨第18屆WSBL賽程出爐，本屆SBL與WSBL賽程合併進行，開幕戰預計2023年1月7日在輔仁大學體育館登場。

中華民國籃球協會今天發布新聞稿表示，新球季2大賣點為推出全新賽制，以及WSBL增加雙北以外縣市的賽程。

籃協表示，SBL將進行10個循環、60場比賽，WSBL則有8個循環、48場比賽，採用每2個循環為一個階段的全新賽制，將設定各階段冠軍獎金，鼓勵SBL與WSBL球隊每場比賽都全力以赴，打出精彩好球回饋球迷。

SBL與WSBL第一階段賽程表已出爐，籃協表示，第2階段起賽程將依照前一個階段的名次進行編排，增加比賽可看性。

季後賽制度也有所調整，新賽季改為挑戰賽制，由例行賽總戰績第3名與第2名進行3戰2勝制對決，勝隊再與例行賽第一名球隊進行5戰3勝制總冠軍賽。

至於比賽場地，籃協指出，新賽季賽程安排在板橋體育館、輔仁大學、新竹市立體育館、彰師大體育館、高雄鳳山體育館等5處場館進行，其中WSBL將首度前進新竹市、彰化縣等地比賽。（編輯：張雅淨）1111122

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