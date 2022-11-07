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SBL、WSBL首度合併舉行 熱身賽12/27登場

2022/11/7 16:24
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（中央社記者黃巧雯台北7日電）超級籃球聯賽（SBL）與女子超級籃球聯賽（WSBL）新賽季首度合併舉辦，中華民國籃球協會今天宣布，12月27日至29日將在台北體育館舉辦熱身賽，採單循環賽，每隊將出賽3場。

籃協日前召開球團會議通過，明年度起SBL與WSBL首度合併舉行，預計民國112年1月7日在輔仁大學中美堂開打，新賽季預計還將前往新北市板橋體育館、新竹市立體育館、彰化師範大學、高雄市鳳山體育館等場地比賽。

籃協今天發布新聞稿表示，為備戰新球季，今年12月27日至29日將在台北體育館安排3天熱身賽，比賽採單循環制，每隊出賽3場。

籃協指出，熱身賽期間每天將有4場賽事，其中WSBL、 SBL各有2場，且熱身賽期間不售票，開放球迷免費參觀。

第20屆SBL共4隊參加，包含上屆冠軍台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒以及新加入的彰化柏力力；第18屆WSBL則維持4隊規模，分別為衛冕軍國泰人壽、台元、台電、中華電信。（編輯：張雅淨）1111107

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SBL、WSBL首度合併舉行 112年1月7日登場