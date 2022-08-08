籃球跨聯盟邀請賽 12隊有意願

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）中華籃協首度舉辦的跨聯盟邀請賽今天為繳交參賽意向書截止日，超級籃球聯賽（SBL）、台灣職籃P. LEAGUE+、T1三聯盟共11隊遞交，加上台灣男籃培訓隊，共12隊有意願參賽。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，瓊斯盃連3年停辦，中華民國籃球協會改推動跨聯盟邀請賽，4日召開第1次籌備會議，與各聯盟及球隊交換意見，並訂定今天為繳交參賽意向書截止日。

籃協今天發布新聞稿公布繳交意向書隊伍，其中P. LEAGUE+聯盟組成P.LEAGUE+ RISING STARS隊與新竹街口攻城獅單獨組隊，T1聯盟高雄全家海神與台中葳格太陽組聯隊出賽，台啤英熊、新北中信特攻、桃園雲豹、台南台鋼獵鷹4隊單隊出賽，而SBL台銀、台啤、裕隆納智捷、彰化柏力力4隊全數參加，加上台灣培訓隊共有12支隊伍。

籃協表示，這次賽事限制外籍洋將出賽，屬於純本土球員（含華裔及外籍生）間的對決，透過這次跨聯盟邀請賽讓各隊新人提早適應比賽強度，球季中較少出賽的球員也可獲得證明自己的機會，以培養出更多優秀本土球員及未來之星。

跨聯盟邀請賽預計9月17日至9月27日在台北和平籃球館舉行，籃協指出，在確認有意願參加球隊後，將盡速擬訂相關賽制及賽程規劃後，召開第2次籌備會議與球隊進行溝通，確認比賽的各項環節後，將會陸續公布相關賽事訊息。（編輯：管中維）1110808