璞園出借SBL參賽權利 陳信安：暫以職籃為主

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）璞園曾在超級籃球聯賽（SBL）拿下5座冠軍，璞園育樂今天宣布，將出借2個賽季SBL參賽權利給彰化縣籃球委員會，總經理陳信安說，將暫時以職籃P. LEAGUE+球隊為主。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）2020年成立後，璞園兵分兩路，其中一隊留在SBL，另一隊則以桃園領航猿為名前進PLG，但隨著主力球員移往PLG，以年輕球員為主的SBL璞園，連2年戰績墊底。

璞園育樂、中華民國籃球協會今天同日發布新聞稿宣布，桃園璞園建築籃球隊將出借2個賽季SBL參賽權利給彰化縣籃球委員會，由彰化縣籃球委員會成立彰化縣SBL籃球隊，統籌球隊運作及接手球員訓練。

籃協表示，彰化縣SBL籃球隊目前已有多家企業正在洽談球隊合作及冠名，即將登場的新人選秀會及自由球員招募，也會根據戰力需求，進行必要的投入與參與，以充實團隊戰力、迎接新球季。

璞園教練團，除了體能教練穆建宏、管理陶俊因個人生涯規劃自請離隊外，執行教練黃啟峰、技術教練唐偉傑、防護員吳勻鎧、翻譯李汶軒將加入桃園領航猿團隊。

球隊陣中9名球員，包括朱恩麟、周宸緯、林俊恩、邱家佑、莊又齊、陳奕綸、陳政軒、趙得恩、李謨汎，其合約，全數由彰化縣SBL籃球隊承接原合約權益。

談到2年後的規劃，陳信安接受中央社訪問時僅說：「目前就是出借2季，我們暫時就是以職籃聯盟P. LEAGUE+為主，2年後會有另外的打算。」

九太科技5月底宣布，決定自第19屆賽季結束後解散球隊、退出SBL，新球季SBL僅剩4隊，將創史上新低，至於璞園是否可能跟進，陳信安說：「沒有，我們就是出借給彰化，彰化目前沒有籃球隊，也想要擁有一支球隊，我們就樂觀其成，促成這件事情。」

璞園建築團隊董事長李忠恕透過新聞稿表示，「SBL參賽權利的移轉，並非停下璞園建築團隊對於籃球經營的腳步，而是持續投入於桃園領航猿籃球隊。未來，璞園育樂將秉持著持續培養籃壇人才、健全職業籃球發展的目標，持續為台灣籃壇盡一份心力。」

璞園建築團隊自2007年接手東風鷹籃球隊，更名為「璞園建築籃球隊」，經營迄今已走過15個賽季，曾締造4連霸王朝，共拿下5座SBL總冠軍。（編輯：張雅淨）1110711