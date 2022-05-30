曾柏喻奪新人王卻遇球隊解散 盼有機會挑戰職籃

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

九太科技新秀曾柏喻歷經30日上午球隊宣布解散、退出超級籃球聯賽（SBL），下午得知獲選新人王，心中百感交集，他表示，接下來將準備好自己，未來可能會以職籃為優先考量，會再和家人討論。中央社記者張新偉攝 111年5月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北30日電）九太科技新秀曾柏喻歷經上午球隊宣布解散、退出超級籃球聯賽（SBL），下午得知獲選新人王，心中百感交集，他表示，接下來將準備好自己，並以挑戰職籃為優先選項。

九太科技今天上午拋出震撼彈，球團發布聲明表示退出SBL。球團表示，面對台灣籃壇蓬勃發展，職業聯盟各隊數量增長，九太已完成階段性任務，決定自第19屆賽季結束後解散球隊。

九太球員曾柏喻本季以場均8.0分、3.1個籃板、3.3次助攻，獲選新人王，而隊友呂宗霖奪得助攻王獎項，兩人與總教練徐仲毅下午出席第19屆SBL超級籃球聯賽年度頒獎典禮，相較於其他球隊球員開心領獎，3人心情複雜。

曾柏喻、呂宗霖皆安慰自己，「既然發生了，就要勇敢面對」，並肯定球團過去對於球員相當照顧。

曾柏喻表示，第一年參加SBL賽事，最初有點陌生，歷經數月調適，找尋在場上定位，但季後賽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響喊卡，也讓他直呼可惜，無法上場發揮。

談到下一步，曾柏喻指出，由於台灣職籃聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟正值季後賽期間，會先準備好自己，未來可能會以職籃為優先考量，會再和家人討論。（編輯：屈享平）1110530

九太科技30日上午發布聲明表示，決定自第19屆賽季結束後解散球隊退出SBL。九太球員呂宗霖（圖）奪得助攻王獎項，和獲得年度新人王的曾柏喻與總教練徐仲毅下午出席第19屆SBL超級籃球聯賽年度頒獎典禮。中央社記者張新偉攝 111年5月30日