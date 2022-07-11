SBL選秀7/18登場 43名球員報名

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會將在7月18日登場，中華民國籃球協會今天表示，陳建銘、陳孝榕、劉彥廷等3名球員選擇退出SBL選秀，共43名球員完成報名。

在九太科技退出SBL後，SBL新球季僅剩4隊，創史上新低，璞園育樂今天宣布，將出借2個賽季SBL參賽權利給彰化縣籃球委員會，成立彰化縣SBL籃球隊，並將參與7月18日的選秀會，且握有狀元籤。

今年選秀會依據第19屆例行賽名次，第2至4順位依序為裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行。

籃協今天發布新聞稿表示，SBL選秀共43名球員完成報名，原報名名單陳建銘、陳孝榕、劉彥廷3人選擇退出SBL選秀，其中陳建銘、陳孝榕已另報名職籃選秀。

在SBL球隊部分球員新球季轉往挑戰台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+、T1聯盟後，預料SBL球隊為補強戰力，將在選秀會選進更多好手。

另外，籃協今天同步揭曉女子超級籃球聯賽（WSBL）選秀名單，選秀會將在7月20日登場，選秀順位依序為中華電信、台電、台元、國泰人壽。

報名球員包括杜亭萱（台體大）、朱耘麒（台師大）、張欣然（佛光）、王竫婷（佛光）、黃沁瑜（佛光）、廖珮連（北市大）、支嫚萱（北市大）、李吟娸（世新）、楊家佳（北市大）等9人。（編輯：謝雅竹）1110711