更多編輯台推薦新聞：
韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命
國際

韓國直播主梨泰院脫困後救人 稱再危險也想多救一命

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉
國際

從囚徒再回巴西總統大位 魯拉上演政壇驚奇逆轉

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故
生活

大型活動散場是最大考驗 醫提5大關鍵防事故

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
18歲公民權修憲複決 中選會公布白色選票式樣
首頁 / 運動
SBL
新聞專題
SBL1/161
首頁 / 運動

SBL、WSBL首度合併舉行 112年1月7日登場

2022/10/31 19:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華民國籃球協會今天召開球團會議會議，敲定明年度起超級籃球聯賽（SBL）與女子超級籃球聯賽（WSBL）首度合併舉行，新球季將於112年1月7日在輔仁大學中美堂登場。

第20屆SBL共4隊參加，包含上屆冠軍台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒以及新加入的彰化柏力力；第18屆WSBL同樣維持4隊規模，分別為衛冕軍國泰人壽、台元、台電、中華電信。

台灣職籃T1聯盟10月29日開打，而P. LEAGUE+新賽季將在11月5日登場。SBL與WSBL新賽季開幕戰時程今天出爐，籃協發布新聞稿表示，球團會議通過明年度起SBL與WSBL首度合併舉行，預計112年1月7日在輔仁大學中美堂揭開序幕，由於部分賽程待微調，確定後會再對外公布賽程表。

SBL與WSBL新賽季暫定將前往輔仁大學、新北市板橋體育館、新竹市立體育館、彰化師範大學、高雄市鳳山體育館等場地比賽。

其中，WSBL首度移師雙北市以外的地點進行賽事，預計安排新竹及彰化兩地賽程，讓各地喜愛女籃的球迷也能就近欣賞各隊球星的精湛球技。

籃協指出，會議中還通過全新賽制，SBL及WSBL例行賽將採用階段賽制，每2循環為1個階段，SBL進行10循環5個階段，每隊出賽30場，WSBL進行8循環4個階段，每隊出賽24場。

季後賽賽制同樣有所調整，籃協表示，例行賽總成績第4名球隊無緣季後賽，第3名與第2名球隊進行3戰2勝制挑戰賽，勝隊與例行賽第1名球隊進行5戰3勝制總冠軍賽，最晚明年5月底會產生冠軍。（編輯：管中維）1111031

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
籃球跨聯盟邀請賽 12隊有意願