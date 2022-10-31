SBL、WSBL首度合併舉行 112年1月7日登場

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中華民國籃球協會今天召開球團會議會議，敲定明年度起超級籃球聯賽（SBL）與女子超級籃球聯賽（WSBL）首度合併舉行，新球季將於112年1月7日在輔仁大學中美堂登場。

第20屆SBL共4隊參加，包含上屆冠軍台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒以及新加入的彰化柏力力；第18屆WSBL同樣維持4隊規模，分別為衛冕軍國泰人壽、台元、台電、中華電信。

台灣職籃T1聯盟10月29日開打，而P. LEAGUE+新賽季將在11月5日登場。SBL與WSBL新賽季開幕戰時程今天出爐，籃協發布新聞稿表示，球團會議通過明年度起SBL與WSBL首度合併舉行，預計112年1月7日在輔仁大學中美堂揭開序幕，由於部分賽程待微調，確定後會再對外公布賽程表。

SBL與WSBL新賽季暫定將前往輔仁大學、新北市板橋體育館、新竹市立體育館、彰化師範大學、高雄市鳳山體育館等場地比賽。

其中，WSBL首度移師雙北市以外的地點進行賽事，預計安排新竹及彰化兩地賽程，讓各地喜愛女籃的球迷也能就近欣賞各隊球星的精湛球技。

籃協指出，會議中還通過全新賽制，SBL及WSBL例行賽將採用階段賽制，每2循環為1個階段，SBL進行10循環5個階段，每隊出賽30場，WSBL進行8循環4個階段，每隊出賽24場。

季後賽賽制同樣有所調整，籃協表示，例行賽總成績第4名球隊無緣季後賽，第3名與第2名球隊進行3戰2勝制挑戰賽，勝隊與例行賽第1名球隊進行5戰3勝制總冠軍賽，最晚明年5月底會產生冠軍。（編輯：管中維）1111031