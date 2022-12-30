更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮布農族人領8000元生態薪水 通報黑熊出沒雞寮成獎勵首例
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

塔特姆、布朗分奪29分 塞爾蒂克擊退快艇收4連勝[影]

2022/12/30 16:16（12/30 16:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA波士頓塞爾蒂克29日在塔特姆（右）拿下29分、11籃板及布朗（左）也攻下29分的情況下，以116比110擊退洛杉磯快艇。（圖取自twitter.com/celtics）
NBA波士頓塞爾蒂克29日在塔特姆（右）拿下29分、11籃板及布朗（左）也攻下29分的情況下，以116比110擊退洛杉磯快艇。（圖取自twitter.com/celtics）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波士頓29日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在塔特姆拿下29分、11籃板及布朗也攻下29分的情況下，以116比110擊退洛杉磯快艇，收下4連勝，戰績穩居全聯盟第1。

這場比賽終場前1分2秒，快艇的雷納德（Kawhi Leonard）跳投得手，塞爾蒂克只剩3分領先。到了比賽剩33秒，喬治（Paul George）上籃時懷特（Derrick White）賞了他一記火鍋，讓塞爾蒂克穩住腳步。

接下來布朗（Jaylen Brown）2罰俱中、塔特姆（Jayson Tatum）2罰中1，加上快艇莫里斯（Marcus Morris Sr.）跳投失手，讓塞爾蒂克最終以6分取勝。

塞爾蒂克這波主場7連戰，先是連吞3敗，最後連拿4勝，目前戰績來到26勝10敗。

法新社報導，懷特表示：「我們（主場賽程）一開始顯然表現不好，但我們恢復得不錯。接下來在客場有4場硬戰，我們得設法贏球。」

塞爾蒂克的塔特姆和布朗今天都攻下全場最高的29分，史瑪特（Marcus Smart）、懷特分別攻下17分、15分，替補的威廉斯三世（Robert Williams III）也有12分進帳。

雷納德則攻下快艇最高26分，喬治進帳24分，祖巴茨（Ivica Zubac）有13分、11籃板的成績，莫里斯獲得12分，板凳出發的鮑爾（Norman Powell）貢獻了19分。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1111230

#塞爾蒂克
#布朗
#塔特姆
延伸閱讀
影片／NBA威廉森飆生涯新高43分 鵜鶘擊退灰狼獲4連勝影片／唐西奇創「超級大三元」紀錄一戰封神 數字看他有多驚人賽事回顧》塔特姆狂轟41分 塞爾蒂克退公鹿穩居東區龍頭
塞爾蒂克
柯瑞肩傷未癒 料再缺陣兩週塔特姆狂飆49分本季新高 塞爾蒂克澆熄熱火[影]
布朗
NBA布朗、塔特姆合砍50分 塞爾蒂克痛宰太陽
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NBA威廉森飆生涯新高43分 鵜鶘擊退灰狼獲4連勝[影]