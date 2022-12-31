C羅落腳沙烏地阿拉伯艾納斯 可能選手生涯最終站

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（中央社利雅德30日綜合外電報導）葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度離開英超曼聯成為自由球員後動向受關注。沙烏地阿拉伯足球俱樂部「艾納斯」（Al Nassr）今天宣布與羅納度簽下兩年半的合約。

37歲的羅納度（Cristiano Ronaldo）本是曼聯頭號前鋒球星。但他月前接受電視訪問時驚爆自覺遭曼聯背叛，且他對荷蘭籍主帥滕哈格（Erik ten Hag）毫無敬意。這場訪問掀起熱議，羅納度也於11月底離開曼聯，成為自由球員。

路透社報導，艾納斯發布聲明表示，5度奪得象徵歐洲年度最佳足球員獎項「金球獎」（Ballon D'or）的羅納度，加入球隊的合約效期是到2025年，此外未說明任何財務細節。媒體估計，羅納度的合約價值超過2億歐元（約新台幣65.8億元）。

羅納度在聲明中說：「我很幸運，我已在歐洲足壇贏得想要的一切，感覺現在是時候前往亞洲分享我的經驗了。我期待加入新隊友的行列，與他們一起協助球隊獲得成功。」

羅納度於2009年到2018年效力於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）時堪稱生涯巔峰，這段期間為皇馬贏得2次西甲冠軍、2次西班牙國王盃（Spanish Cup）冠軍、4次歐洲冠軍聯賽（Champions League）冠軍和3次國際足球總會世界球會盃（FIFA Club World Cup）冠軍。

皇家馬德里2018年5月26日拿下歐洲冠軍聯賽冠軍，C羅抱著獎盃慶祝。（美聯社）

他在皇馬期間累積451顆進球，成為皇馬隊史進球王，個人生涯在職業賽場與國家隊累計的進球數更超過800顆。

他在2018到2021年為義大利足球甲級聯賽尤文圖斯（Juventus）踢球的3年間，幫球隊獲得2次義甲冠軍和1座義大利盃（Coppa Italia）冠軍，2021到2022回鍋開啟他選手生涯大紅大紫的曼聯。

C羅2003到2009年初次效力曼聯期間為球隊取得3座英超聯賽冠軍、1座英格蘭足總盃冠軍、2座英格蘭聯賽盃（League Cup）冠軍、1座歐冠冠軍和1座世界球會盃冠軍。

羅納度在2022年卡達世界盃足球賽續披葡萄牙國家隊戰袍，在H組分組賽對上迦納時靠罰球成為史上第一位在5屆世足賽都有進球的球員。但葡萄牙在8強戰爆冷輸給摩洛哥，羅納度當時淚崩離場。

葡萄牙12月10日在世足8強賽不敵摩洛哥，C羅心碎跪地。（美聯社）

羅納度曾說卡達世足可能是他最後一次征戰世界盃，因為打算在40歲退休。據此來看沙烏地阿拉伯也可能是他職業球員生涯的最後一站。足壇與球迷將他與阿根廷球星梅西（Lionel Messi）相提並論，咸認兩人同為現役最偉大球員。

艾納斯總裁穆瑪（Musalli Almuammar）說：「這不只是在創造歷史，這次簽約不僅會激勵本隊達到更大成就，也將啟發我們的聯盟、國家和未來世代。」

曾9度奪得沙烏地阿拉伯職業聯賽冠軍的艾納斯希望羅納度能助球隊再拿一次國內聯賽冠軍，並問鼎首座亞洲足球聯盟亞洲冠軍聯賽（AFC Asian Champions League）冠軍。

不過，羅納度今年4月在曼聯輸給艾佛頓（Everton）後用手拍落球迷的手機，遭處分禁賽2場，因此無法在沙烏地阿拉伯國內頭兩場比賽上陣。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1111231