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企業橄欖球聯賽 台北元坤將與長大海洋爭冠

2022/12/31 15:55（12/31 16:21 更新）
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首屆台灣橄欖球企業聯賽31日在高雄世運主場館進行4強準決賽，以台北市立大學為班底的台北元坤隊成功挺進冠軍戰，陣中前鋒林威名（前右3）單場2次達陣，是球隊勝利頭號功臣。（台北元坤提供）中央社記者龍柏安傳真 111年12月31日
首屆台灣橄欖球企業聯賽31日在高雄世運主場館進行4強準決賽，以台北市立大學為班底的台北元坤隊成功挺進冠軍戰，陣中前鋒林威名（前右3）單場2次達陣，是球隊勝利頭號功臣。（台北元坤提供）中央社記者龍柏安傳真 111年12月31日
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（中央社記者龍柏安台北31日電）首屆橄欖球企業聯賽今天進行4強熱戰，例行賽龍頭台北元坤以31比15扳倒元又興業，取得一席冠軍賽門票，下週將與長大海洋飼料對決，爭搶首屆企聯冠軍金盃。

首屆台灣橄欖球企業聯賽，今天在高雄世運主場館進行4強準決賽，以台北市立大學為班底的台北元坤，例行賽以6連勝獨占鼇頭，表現依舊強勢，上半場就以20比3取得大幅領先，最終也一如預期挺進壓軸決賽。

今天單場演出兩次達陣的元坤29歲前鋒林威名賽後強調，能夠達陣都是透過隊友通力合作才能完成，他也期望聯賽能夠長長久久延續下去，各隊也才有動力補強進化，讓比賽更有看頭。

台北元坤順利晉級決賽，領隊杜元坤當場頒發10萬元激勵金，也希望球員一鼓作氣登頂稱王，他強調，4強賽各隊實力都在伯仲，他也相信透過聯賽密集對抗，能帶領台灣的橄欖球向上發展，

至於另一場四強賽，例行賽以5勝1負、排名第2的大村武巨人隊，今天浪費開局6比0領先優勢，長大海洋飼料靠著下半場兩度達陣與一次加踢，反以12比6後來居上。

大村武巨人雖在最後急起直追，將分差縮小至只差1分，無奈最終仍以11比12爆冷吞敗，也讓長大海洋飼料摘下最後一席冠軍賽入場券，下週將與台北元坤對決爭冠。（編輯：屈享平）1111231

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