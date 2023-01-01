唐西奇轟51分再寫NBA歷史 獨行俠險勝馬刺[影]

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（中央社聖安東尼奧31日綜合外電報導）近來手感火燙的唐西奇（Luka Doncic）今天轟下51分，率美國職籃NBA獨行俠126比125險勝馬刺，收下6連勝。他成為首名在5場比賽內，豪奪250分、50籃板、50助攻的球員。

唐西奇在這場比賽的最後4.5秒內罰進兩球並抓下兩個籃板，率達拉斯獨行俠在客場以1分險勝聖安東尼奧馬刺。

唐西奇最近先是在對紐約尼克的比賽於延長賽後拿下誇張的「大三元」，全場轟下60分，狂抓21個籃板，並送出10次助攻。接下來對上休士頓火箭之戰，他拿下35分、12籃板、13助攻的「大三元」。

此役唐西奇攻得51分，在5場比賽內3度得分超過50分。

同時，唐西奇也成為NBA史上首位在5場比賽內，拿到250分、50籃板、50助攻的球員。

獨行俠中鋒伍德（Christian Wood）說：「這太不可思議了，在我進聯盟這7年期間，我從沒看過有人能做到跟他一樣的事。他的表現像是年度最有價值球員（MVP）一般，他顯然是全聯盟最強的球員之一。」

伍德此役為獨行俠貢獻了25分，哈達威（Tim Hardaway Jr）、丁威迪（Spencer Dinwiddie）分別進帳14分、11分。

馬刺全隊得分最高的是攻下30分的強生（Keldon Johnson），索漢（Jeremy Sochan）挹注了20分，伯爾特（Jakob Poeltl）有19分、15籃板的「雙十」成績，瓊斯（Tre Jones）與替補的柯林斯（Zach Collins）分別攻下18分、13分。

此役獨行俠曾領先達17分，但最後卻差點陰溝裡翻船。

終場前3.6秒，馬刺的瓊斯獲得兩罰機會，他第1罰進球後，第2罰故意不進，在124比126落後兩分的情況下，又獲得兩罰機會。這次他第1罰進球，第2罰卻失手，讓球隊錯失追平機會。

在獨行俠僅以1分領先的情況下，唐西奇終場前1.5秒兩罰全部落空，讓馬刺看起來有翻盤機會，但他在第2罰失手後，自己抓下籃板，並把時間耗盡，最終球隊就以1分險勝馬刺。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120101