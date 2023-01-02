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陳俊秀加強體能應趕得及開季 合約經紀公司處理

2023/1/2 13:11（1/2 13:46 更新）
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中職樂天桃猿隊野手陳俊秀（右2）2日出席春訓體能營，對於新球季合約，他表示，目前都交給經紀公司處理，那是自己沒辦法控制的部分，只能想辦法準備好自己、好好在場上表現。中央社記者謝靜雯攝 112年1月2日
中職樂天桃猿隊野手陳俊秀（右2）2日出席春訓體能營，對於新球季合約，他表示，目前都交給經紀公司處理，那是自己沒辦法控制的部分，只能想辦法準備好自己、好好在場上表現。中央社記者謝靜雯攝 112年1月2日
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（中央社記者謝靜雯桃園2日電）中職樂天桃猿隊野手陳俊秀今天出席體能營，去年總冠軍賽左手腕受傷、季後動刀，陳俊秀希望先把體能往上拉，應該趕得及開季，至於合約目前都交給經紀公司處理。

中華職棒樂天桃猿隊今天展開春訓體能營，除了年輕球員外，也有資深球員面孔包括投手陳禹勳、野手陳俊秀。

陳俊秀去年總冠軍賽左手腕受傷、季後動刀，陳俊秀今天接受媒體聯訪表示，去年11月底動刀處理左手傷勢，「目前沒有問題，（骨頭X光檢查）很漂亮」。

陳俊秀首度參加體能營，他也表示，以往沒有參加過，因為體能營的重點不是重訓等技術，主要是提供年輕球員方向，因為他們剛進到職業不知道怎麼調整，需要去熟悉，等了解需要的訓練方式後，就可自己安排。

對於會選擇提早跟著球隊體能營訓練，陳俊秀表示，希望先把體能往上來，這樣才可以更專心手關注手的傷勢恢復，如果一直用復健的方式調整，等到要重新拉體能、進度就會比較慢。

陳俊秀表示，目前手復健進度沒有問題，現在的狀況應該可以趕上開季，前提是不要有不舒服的感覺就硬上，把自己準備好，希望可以提前，甚至熱身賽就開始比賽。

陳俊秀去年球季月薪新台幣93萬元，但去年球季表現不如預期，今年預期可能會被大幅扣薪；對於新球季合約，陳俊秀表示交給經紀公司，那是自己沒辦法控制的部分，只能想辦法準備好自己、好好在場上表現。（編輯：卞金峰）1120102

#陳俊秀
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