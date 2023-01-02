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叔叔陳瑞振接二軍教頭 陳佳樂想加速腳步拚一軍

2023/1/2 13:48
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（中央社記者謝靜雯桃園2日電）樂天桃猿隊新球季由陳瑞振任二軍總教練，他的姪子陳佳樂也是桃猿新秀，陳佳樂說知道陳瑞振是很嚴厲的教練，被問起會不會加速想上一軍腳步，陳佳樂笑說會，「他越嚴厲越好」。

平鎮高中畢業的野手陳佳樂是職棒退役球員陳瑞昌的兒子，去年中職選秀第2輪被樂天桃猿隊指名，剛好今年他的叔叔陳瑞振就接下桃猿二軍總教練職務。

被問起和陳瑞振的互動，陳佳樂表示，小時候過年回家才會見到，從小就知道他是一名很嚴厲的教練，被問起有沒有聽過「鐵拳事件」，陳佳樂笑說，事發時自己還小，也還沒有開始打棒球，但過去就過去了，也沒有特別去問。

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陳佳樂表示，陳瑞振雖然口氣感覺很凶、看起來也很凶，但平時說話互動，多是用開玩笑的方式講，跟大家也都很有話聊，「練球的時候他就是教練，場外才是叔叔」，不會特別有壓力，但因為陳瑞振很嚴厲，陳佳樂笑說可能會加速想要上一軍的腳步，「我本來就想快點拚上一軍，他越嚴厲越好」。

陳佳樂去年9月加入球隊，今年是第一個完整春訓，教練團也有提醒，不要覺得年輕就有很多時間，每天都要認真積極，陳佳樂是打擊比守備好的球員，教練團也有說，不要只顧著打擊、守備也要穩定，打得再好也需要上場守備。（編輯：張芷瑄）1120102

#陳佳樂
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陳瑞振
桃猿新球季教練團調整 陳瑞振任二軍總教練
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