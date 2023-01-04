扳倒聯盟龍頭塞爾蒂克 雷霆得分創更名後新高[影]

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NBA奧克拉荷馬雷霆3日在吉迪（前）等5人得分破20的情況下，以150比117擊退波士頓塞爾蒂克。（圖取自twitter.com/NBA）

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（中央社奧克拉荷馬市3日綜合外電報導）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天在5人得分破20的情況下，以150比117擊退全聯盟戰績最好的波士頓塞爾蒂克，得分創下從西雅圖超音速更名後的新高。

雷霆今天包括先發5人在內，全隊有7人得分皆達兩位數，吉迪（Josh Giddey）、多特（Luguentz Dort）分別攻下25分、23分，威廉斯（Jalen Williams）、曼恩（Tre Mann）、喬（Isaiah Joe）都獲21分。

雷霆今天的得分締造他們2008-09球季前自西雅圖搬到奧克拉荷馬後的新高，雷霆曾在2013年拿下149分。

塞爾蒂克今天輸球，戰績26勝12敗，成績仍是全聯盟最佳，但在東區僅領先25勝12敗的布魯克林籃網0.5場、領先24勝13敗密爾瓦基公鹿1.5場。

塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）攻下全場最高的29分，塔特姆（Jayson Tatum）貢獻27分。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120104