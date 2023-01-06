更多編輯台推薦新聞：
張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列
運動

張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA塔特姆「大三元」 率綠衫軍斬斷獨行俠7連勝

2023/1/6 13:53（1/6 14:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA波士頓塞爾蒂克5日在塔特姆（圖）領軍下，以124比95痛宰達拉斯獨行俠。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
NBA波士頓塞爾蒂克5日在塔特姆（圖）領軍下，以124比95痛宰達拉斯獨行俠。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社達拉斯5日綜合外電報導）美國職籃NBA「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克今天在塔特姆（Jayson Tatum）「大三元」領軍下，終場124比95痛宰達拉斯獨行俠，終結對方7連勝。

塔特姆全場22投僅8中，繳出29分，搶下14籃板、10助攻，生涯第2度繳出「大三元」。隊友布朗（Jaylen Brown）挹注19分。

法新社報導，塞爾蒂克戰績全聯盟最佳，但今天在達拉斯比賽前已吞2連敗，知道狀況必須改變。

塔特姆說，塞爾蒂克對獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）的防守策略「就是努力讓他難以施展」。

唐西奇前5場平均繳出46.2分、12.7籃板、10助攻的亮眼成績，但今天只拿23分，在塞爾蒂克3節打完領先24分後，唐西奇第4節就沒上場。

獨行俠儘管今天輸球，在西區仍排名第4。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1120106

#塔特姆
#塞爾蒂克
#唐西奇
塔特姆
NBA布朗、塔特姆合砍50分 塞爾蒂克痛宰太陽 塔特姆狂飆49分本季新高 塞爾蒂克澆熄熱火[影]
塞爾蒂克
扳倒聯盟龍頭塞爾蒂克 雷霆得分創更名後新高[影] 塔特姆、布朗分奪29分 塞爾蒂克擊退快艇收4連勝[影]
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
杜蘭特飆44分無用 公牛中斷籃網12連勝