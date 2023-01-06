NBA塔特姆「大三元」 率綠衫軍斬斷獨行俠7連勝

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NBA波士頓塞爾蒂克5日在塔特姆（圖）領軍下，以124比95痛宰達拉斯獨行俠。（圖取自facebook.com/bostonceltics）

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（中央社達拉斯5日綜合外電報導）美國職籃NBA「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克今天在塔特姆（Jayson Tatum）「大三元」領軍下，終場124比95痛宰達拉斯獨行俠，終結對方7連勝。

塔特姆全場22投僅8中，繳出29分，搶下14籃板、10助攻，生涯第2度繳出「大三元」。隊友布朗（Jaylen Brown）挹注19分。

法新社報導，塞爾蒂克戰績全聯盟最佳，但今天在達拉斯比賽前已吞2連敗，知道狀況必須改變。

塔特姆說，塞爾蒂克對獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）的防守策略「就是努力讓他難以施展」。

唐西奇前5場平均繳出46.2分、12.7籃板、10助攻的亮眼成績，但今天只拿23分，在塞爾蒂克3節打完領先24分後，唐西奇第4節就沒上場。

獨行俠儘管今天輸球，在西區仍排名第4。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1120106