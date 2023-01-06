宋明憲大專聯賽連2場完投勝 還是「口香糖殺手」

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（中央社記者謝靜雯台中6日電）大專棒球聯賽複賽嘉義大學投手「口香糖殺手」宋明憲連2場完投勝，雖然沒能再挑戰完封，但今天與輔仁大學交手，投9局失3分也是優質內容，率隊以7比3拿勝，他也揭秘投球嚼口香糖的原因。

嘉義大學大三左投宋明憲去年底12月30日8強複賽與台東大學交手，大學首度先發出賽就投出完封勝，今天複賽與輔仁大學比賽再扛先發，雖然2局就掉2分，4局再掉1分，沒辦法再挑戰完封勝，但比賽後半段越投越穩，總計用119球完投9局，被敲出6安打，投出7次三振、2次保送、失掉3分，也是優質先發。

嘉義大學棒球隊總教練鍾宇政笑說，前3局以為會被打爆，已經快要忍不住了，也不曉得為什麼投手教練這麼有耐心，沒想到最後還能完投。

宋明憲則笑說，過去擔任後援投手時，就是想要幫助球隊守住勝利，改任先發，角色不一樣，但可以投出完投勝，靠的就是耐力和毅力，還有想要幫助球隊拿下勝利的企圖心。

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宋明憲投球時有嚼口香糖的習慣，他笑說一開始是因為看自己的投球照片，發現會鼓腮幫子，後來開始嚼口香糖就不會這麼明顯，加上先前擔任牛棚投手時，在場邊準備時也會吃零食和口香糖、慢慢養成習慣。

嚼口香糖成為習慣後，宋明憲也成了「口香糖殺手」，他笑說上一場完封吃了約12顆口香糖，投完嘴巴超級痠，今天投9局大概吃掉10顆，加上場邊準備時吃2顆，也差不多是12顆，雖然嘴巴很痠，但已經養成習慣、改不掉了。（編輯：張銘坤）1120106