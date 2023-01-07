首節得分平聯盟紀錄 黃蜂螫昏公鹿[影]

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黃蜂後衛羅齊爾6日攻下個人本季新高39分，率隊以138比109痛宰密爾瓦基公鹿。（圖取自instagram.com/rozier）

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（中央社邁阿密6日綜合外電報導）美國職籃NBA東區排名倒數的夏洛特黃蜂今天猶如吃下大力丸，138比109痛宰密爾瓦基公鹿，也把東區第2的公鹿打成老三。

法新社報導，黃蜂今天第1節就轟進51分，追平NBA單隊首節得分的聯盟紀錄。

黃蜂後衛羅齊爾（Terry Rozier）攻下個人本季新高39分；公鹿本季場均32.7分的頭號球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）遇到嚴防死守，出手次數大減，僅得9分收場。

公鹿教頭巴登霍澤（Mike Budenholzer）表示，本季幾場莫名其妙的敗仗令他憂心。

他說：「我們在好幾場裡沒繳出NBA這個層級該有的水準，如今這點令人擔心。」

另一場比賽，費城76人在家112比126不敵來犯的芝加哥公牛，主場11連勝中止。

公牛今天靠拉文（Zach LaVine）三分彈雨掃倒對手，他三分球13投11中狂砍41分，中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）19分18籃板10助攻繳出大三元，是另一贏球功臣。

76人隊主將恩比德（Joel Embiid）因左腳腳痛連續第2戰缺席，除主場連勝紀錄外，他們對公牛的12連勝也被斷。

作客的紐約尼克112比108擊敗多倫多暴龍，拿下近期4連勝；藍德爾（Julius Randle）32分11籃板表現最耀眼。（譯者：陳亦偉）1120107