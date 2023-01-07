杜蘭特轟進33分 率籃網108比102宰鵜鶘[影]

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美國職籃NBA布魯克林籃網球星杜蘭特（前）6日轟進33分，率隊以108比102痛宰紐奧良鵜鶘。（圖取自twitter.com/brooklynnets）

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（中央社紐奧良6日綜合外電報導）美國職籃NBA布魯克林籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）今天轟進33分，隊友厄文則在終場前火力全開，全場拿下19分，聯手以108比102痛宰紐奧良鵜鶘。

法新社報導，籃網4日才在芝加哥終止12連勝，今天對鵜鶘的比賽中，上半場結束時一度以53比64落後，但在第3節找回手感。

杜蘭特全場飆進33分，還抓下10個籃板，這是他職業生涯第111次同時拿下超過30分及2位數籃板。

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）和殷格拉姆（Brandon Ingram）都因傷缺賽，儘管少了2名戰將，鵜鶘表現仍可圈可點。

鵜鶘開局在馬歇爾（Naji Marshall）射進一記3分球後，攻勢就相當強勁，在首節一度領先籃網10分，接著又在第2節初打出一波13比1攻勢。

不過，籃網在比賽中逐漸找回手感，在第3節狂砍35分，反觀鵜鶘僅得21分。厄文在第4節終場前43秒時，射進一記大號3分球，將領先比分拉開至106比100，之後還2罰全中，助球隊拿下勝利。

籃網在贏得此役後本季戰績來到26勝13敗，而鵜鶘目前戰績為24勝15敗，本戰敗給籃網後主場戰績5敗。（譯者：張茗喧/核稿：陳正健）1120107