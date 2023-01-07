大專聯賽台東大學勝台體士氣漲 拿複賽第3勝

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111學年度全國大專院校棒球運動聯賽（公開組一級）複賽，台東大學（圖）7日與台灣體大交手，終場由東大以4比2拿下複賽第3勝。圖為東大得分後，隊友圍圈慶祝。中央社記者謝靜雯攝 112年1月7日

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（中央社記者謝靜雯台中7日電）大專棒球聯賽複賽台東大學今天與台體交手，東大展現韌性，7局靠著接連失誤跑回超前分，後援投手游騰堯穩守，以4比2拿下複賽第3勝保住晉級機會，總教練王信民表示贏球士氣漲、很重要。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學今天與台灣體大交手，兩隊比賽前半段攻勢往來，台東大學6局上打完1比2落後，6局下王騰玉靠著失誤上到二壘，再靠著保送、廖元斌安打送回追平分。

台東大學7局下再起攻勢，靠著安打、接連失誤跑回超前分，再靠著烏凱恩高飛犧牲打多添1分保險分、順利拿下比賽勝利。

台東大學後援投手游騰堯投3.1局僅被敲出1支安打，投出3次三振，無失分，拿下勝投，也獲選單場MVP。

台東大學拿下複賽第3勝、保有晉級機會，總教練王信民表示，今天這場比賽打贏台體、士氣更好，也會讓球員自信心更好，不會遇到傳統強隊就擔心，「看著他們一場一場比賽成長，這一勝很重要。」

今天比賽前半段僵持，王信民也提到，台體大先發投手林華偉的球不好攻擊，但4局開始控球不穩定，台東大學打者抓準時機，比賽中後半段台體守備也有狀況，得點圈有人機會東大打擊上有發揮，才可以這麼順利拿下勝利。

台東大學先發投手陳子昕今天投5局失2分，教練團評估穩定性開始不足後啟動牛棚，陽邯杰中繼有狀況，投0.2局退場，王信民表示，還好游騰堯有穩住，游騰堯球速雖然不是特別突出，但控球好，加上懂得用球種搭配、與打者周旋，是他的優勢。（編輯：張銘坤）1120107