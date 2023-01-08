游騰堯連兩戰當MVP 大專聯賽東大複賽4勝保生機

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）大專棒球聯賽複賽台東大學游騰堯今天關鍵時刻跳出來，後援3.2局無失分、率隊以2比1擊敗輔仁大學，東大複賽從1勝3敗到4勝3敗、保住晉級生機，游騰堯連兩戰當MVP。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽，台東大學複賽前半段打得不順，首戰吞敗，接著擊敗美和科大拿下複賽首勝，又連吞2敗，台東大學4日擊敗文化大學、昨天擊敗台灣體大，今天複賽最後一戰與輔仁大學交手攸關晉級。

台東大學今天2局下靠著保送、滾地球、鍾國華安打幫助球隊先馳得點，輔大3局上追回1分，兩隊6局打完1比1僵持不下，東大7局下靠著鍾少華安打、短打推進、失誤跑回致勝分。

台東大學游騰堯昨天關鍵比賽後援勝投、拿下MVP，今天再登板，總計用42球投3.2局僅被敲出2支安打，投出4次三振、無失分，再度當功臣，幫助球隊拿下勝利、連兩戰勝投，也連兩天拿下MVP。

東大總教練王信民表示，知道這場比賽很重要，輸了就完全沒有機會晉級4強，贏了還有一些機會，可能也是因為這樣，球員們比賽前半段表現有點綁手綁腳，如果有機會晉級4強，還是相信球員們的表現，「我們仍然大有可為」。

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游騰堯連兩戰登板後援，投球局數都不算少，昨天後援投3.1局無失分，今天投3.2局無失分，是球隊搶勝功臣。游騰堯表示，今天投到第7局有點沒力，也算是投得跌跌撞撞，配球策略是投邊邊角角，讓打者打不好、節省用球數，不要浪費體力。

身為大四學長，去年又有U23世界盃棒球賽洗禮，游騰堯表示，打國際賽算是見過世面，也比較不容易緊張。游騰堯也提到，球隊複賽從1勝3敗到4勝3敗，大家都很努力，很想要贏下比賽。（編輯：張雅淨）1120108